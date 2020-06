Revolted Masses: Δείτε το official video για το κομμάτι “Drown In Apathy” από τον ΝΕΟ δίσκο τους!

Το “Rise” αποτελεί την πιο πρόσφατη κυκλοφορία και το τρίτο κατά σειρά full-length

album των Revolted Masses. Απαρτίζεται από 10 κομμάτια, τα οποία συνέθεσε συλλογικά το συγκρότημα σε διάρκεια 2 περίπου χρόνων, τόσο από μεριάς μουσικής όσο και στίχων.

Ο δίσκος ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου στο προσωπικό μας στούντιο στην Αθήνα, ενώ η

παραγωγή έγινε επίσης από ολόκληρο το συγκρότημα συλλογικά. Η μίξη και το mastering

έγιναν από τον κιθαρίστα της μπάντας Βαγγέλη Θεοδωράκη. Το artwork επιμελήθηκε ο

3Nil (Αντώνης Κωνσταντόπουλος).

Ο δίσκος είναι διαθέσιμος για pre-order από την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, ημερομηνία

που θα κυκλοφορήσει και το πρώτο official video με τίτλο “Drown in Apathy”.

Το “Rise” κυκλοφορεί επίσημα την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, τόσο σε ψηφιακή μορφή

(μέσω Spotify, Apple Music, iTunes και όλων των γνωστών streaming platforms), όσο και

σε φυσική μορφή (μέσω Bandcamp), σε Jewel Case Compact Disk με 8σέλιδο booklet.

Πληροφορίες για το βίντεο “Drown In Apathy”

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το επίσημο music video για το κομμάτι “Drown In Apathy” το οποίο είναι και διαθέσιμο ως single. Τη σκηνοθεσία του βίντεο υπογράφει ο Γιάννης Νικολόπουλος.

Βιογραφικό

Οι Revolted Masses ιδρύθηκαν το 2008. Η μουσική τους χαρακτηρίζεται ως death/thrash metal, με ανατολίτικα στοιχεία. Οι στίχοι τους είναι κοινωνικοπολιτικής φύσης.

Μετά από 2 demo κυκλοφορίες ("Revolted Masses", 2009 και "Seeds of Revolt", 2010), το

2013 κυκλοφορούν το ντεμπούτο full-length άλμπουμ τους, "Us Or Them". Ο δίσκος έχει

πολύ καλή αποδοχή με θετικά reviews από όλον τον κόσμο, ενώ συνοδεύεται από music

videos και ζωντανές εμφανίσεις.

Η δεύτερή τους κυκλοφορία, "Age Of Descent" κυκλοφορεί το 2015 πανευρωπαϊκά, από

τον φινλανδική Inverse Records. Η παραγωγή έγινε από το ίδιο το συγκρότημα, ενώ στα

πλαίσια της προώθησής του, ακόμα ένα music video δόθηκε στην κυκλοφορία, με τίτλο

"Waltz For The Fallen".

"Rise" τιτλοφορείται το πιο πρόσφατο full-length άλμπουμ, με ημερομηνία κυκλοφορίας 26 Ιουνίου 2020. Συνοδεύεται από το πρώτο single του συγκροτήματος, "Drown in Apathy", επίσης διαθέσιμο ως music video που έκανε πρεμιέρα νωρίτερα τον Ιούνιο. Το "Rise" αποτελείται από 10 κομμάτια και είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή και φυσική μορφή.

Οι Revolted Masses από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα έχουν εμφανιστεί σε πολυάριθμες

μουσικές σκηνές και φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα.

Links/Contact

• Facebook Page:

https://www.facebook.com/revoltedmasses/

• Instagram Page:

https://www.instagram.com/revoltedmasses

• YouTube Channel:

https://www.youtube.com/c/RevoltedMasses

• Watch “Drown in Apathy” Official Music Video:

https://youtu.be/XT92GEB1bjY

• Listen to “Drown in Apathy” single:

https://distrokid.com/hyperfollow/revoltedmasses/drown-in-apathy

• Pre-Order “Rise”:

https://revoltedmasses.bandcamp.com/album/rise

• Listen to “Rise”:

https://distrokid.com/hyperfollow/revoltedmasses/rise

Pin 0 Shares

Comments