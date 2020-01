ROTTING CHRIST w/ Special Guests | Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Ιανουαρίου | Piraeus 117 Academy | Οι τελευταίες πληροφορίες – λεπτομέρειες!

Rotting Christ

w/ Special Guests

Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Ιανουαρίου

Piraeus 117 Academy

Last Details για τις δύο συναυλίες

Οι Πόρτες και το Ταμείο ανοίγουν στις 19:00

Σάββατο 25 Ιανουαρίου

Motherfaster on stage: 20:00

Scar of the Sun on stage: 20:50

Rotting Christ on stage: 21:45

Κυριακή 26 Ιανουαρίου

Cursed Blood on stage: 19:45

Abyssus on stage: 20:30

Death Courier on stage: 21:20

Rotting Christ on stage: 22:10

Τιμές εισιτηρίων

Στα φυσικά σημεία προπώλησης: 14 ευρώ

Τιμή εισιτηρίων online: 15,40 ευρώ

Ταμείο: 16 ευρώ

Για το Σάββατο 25/1 υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων.

