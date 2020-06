SEPTICFLESH: Online προβολή της ιστορικής εμφάνισής τους στο Μεξικό που κυκλοφορεί σε ‘Infernus Sinfonica MMXIX’ τον Ιούλιο!

Με αφορμή την κυκλοφορία του 'Infernus Sinfonica MMXIX' dvd , οι SepticFlesh θα μεταδώσουν μέσω live stream την ιστορική αυτή εμφάνισή τους στο Metropolitan Theater Of Mexico City, συνοδεία της συμφωνικής ορχήστρας "Symphonic Experience Concerts", και των χορωδιών 'Enharmonía Vocalis Choir' και 'National University of Mexico Children’s and Youth Choir'.

Οι Septic Flesh, τον Φεβρουάριο 2019 έπαιξαν μπροστά σε σε πάνω από 3200 μεξικανούς (και όχι μόνο) με τη συνοδεία 140 μουσικών και πέρασαν στην ιστορία με μια sold out εμφάνιση που θα συζητηθεί για πολύ καιρό.

Το online event θα προβληθεί στις 27 Ιουνίου στις 21:00 CET.

Tickets can now be purchased here: https://hardimpactmusicinc.ticketspice.com/septicflesh-pres…

Το Blu-ray DVD κυκλοφορεί στις 31 Ιουλίου από την Season Of Mist.

Pre-orders: https://redirect.season-of-mist.com/SepticfleshDVD

