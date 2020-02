SEWN MOUTH στο Rock Overdose: “Έχουμε ήδη ξεκινήσει ετοιμασίες για εγχώριες εμφανίσεις “

Διαβάστε την συνέντευξη που μας έδωσαν οι Sewn Mouth, με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία του ντεμπούτου τους με τίτλο "The Narcissist".

Rock Overdose: Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο RockOverdose.

Sewn Mouth: Καλώς σας βρήκαμε!

Rock Overdose: Σε τι φάση σας πετυχαίνουμε;

Sewn Mouth: Οι μισοί σε mode εξεταστικής και οι άλλοι μισοί σε mode δουλειάς. Fun times! Μόλις τυπώσαμε το άλμπουμ μας με όνομα “The Narcissist” και το hype είναι αληθινό!

Rock Overdose: Πρόσφατα κυκλοφορήσατε μέσω της AlcyoneRecords, το ντεμπούτο σας, με τίτλο “TheNarcissist”. Πώς αισθάνεστε;

Sewn Mouth: Αγαπάμε κάθε ένα από τα κομμάτια του “The Narcissist”, και χαρήκαμε πάρα πολύ που επιτέλους τα μοιραστήκαμε με τον κόσμο. Έχουμε πάρει ήδη άπειρο feedback, και αισθανόμαστε πανέτοιμοι να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας σε μελλοντικές δουλειές!

Rock Overdose: Πώς προέκυψε η συνεργασία με την δισκογραφική εταιρεία;

Sewn Mouth: Μας προσέγγισαν από την Alcyone Records και κανονίσαμε απευθείας μια συνάντηση. Αφού εκφράσαμε τις επιθυμίες μας για το άμεσο μέλλον καθώς και το ότι έχουμε πολλή όρεξη για εμφανίσεις, ηχογραφήσεις κλπ. καταλήξαμε στην συμφωνία. Είμαστε αισιόδοξοι πως οι συνεργασία μας θα αποδειχθεί αμοιβαίως συμφέρουσα. Μέχρι στιγμής είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, αν και ακόμα τα μεγαλύτερα έρχονται!

Rock Overdose: Πείτε μας λίγα λόγια για το άλμπουμ, όπως το που/πότε ηχογραφήθηκε και πώς προέκυψε η σύνθεσή του.

Sewn Mouth: Η πρώτη φορά που μπήκαμε στούντιο για να ηχογραφήσουμε τον δίσκο ήταν το 2015. Αρχικά σκεφτόμασταν να βγάλουμε 5 κομμάτια ως EP αλλά καθώς υπήρξαν πολλές ατυχείς καθυστερήσεις, το setlist συμπλήρωσαν ακόμη 3 κομμάτια + το ίντρο και κυκλοφόρησε ως LP. Ασχέτως του τι πρόγραμμα έχουμε κάθε περίοδο (εμφανίσεις, κυκλοφορίες κλπ) δεν σταματάμε στιγμή να δουλεύουμε νέο υλικό.

Η σύνθεση των κομματιών περιγράφει όλη μας την εμπειρία από το 2013 έως και το 2019. Τότε είχαμε κυρίως metalcore ακούσματα με αρκετά death metal στοιχεία και μας ένοιαζε πολύ τα κομμάτια να είναι τόσο βαριά όσο και μελωδικά. Επίσης, ως νέοι που βράζει το αίμα τους (και καλά), δεν φοβηθήκαμε να ανεβάσουμε τα bpm και να πιέσουμε τους εαυτούς μας τεχνικά. Ατελείωτες ώρες στο στούντιο, πίεση, ιδρώτας και κάλοι στα δάχτυλα. Αυτά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο ότι αγαπάμε και πονάμε τόσο πολύ αυτό που κάνουμε.

Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι όταν βγήκε επιτέλους ο δίσκος μετά από τόσο καιρό. Ο καθένας έβαλε ένα κομμάτι του χαρακτήρα του μέσα σε αυτή τη μουσική και παρόλο που είχαμε αρκετές αλλαγές στο Lineup, είμαστε όλοι περήφανοι για το αποτέλεσμα.

Την παραγωγή ανέλαβαν ο Στέλιος και ο Αχιλλέας (Stelthsound) και με την εξαιρετική δουλειά και τον επαγγελματισμό τους αναδείχθηκαν σημεία στα κομμάτια μας που ούτε είχαμε φανταστεί!

Rock Overdose: Ποιες είναι οι επιρροές σας, τόσο μουσικά όσο και στιχουργικά;

Sewn Mouth: Έχουμε μεγάλο εύρος επιρροών, αλλά αυτές που φαίνονται περισσότερο στο “The Narcissist” μουσικά είναι μπάντες όπως August Burns Red, Veil Of Maya, Thy Art Is Murder, και The Devil Wears Prada. Στιχουργικά, μια μίξη των προηγουμένων, καθώς και Parkway Drive και μια σταλιά Corey Taylor.

Rock Overdose: Τι να περιμένει κανείς να ακούσει στο άλμπουμ;

Sewn Mouth: Έι, εσύ που δεν άκουσες το αλμπουμ! Αν γουστάρεις φουλ ενεργητικά ριφφς, ακραία τύμπανα και καζανάκι για φωνητικά βάλε ΤΩΡΑ να ακούσεις το “The Narcissist”. Μην σε μπερδέψουν τα τουμπερλέκια στο πρώτο κομμάτι, μας είχαν πει ότι στην Ελλάδα πιάνει μόνο το λαϊκό και σκεφτήκαμε “βρε λες?!?!?”

Πέρα απ’ την πλάκα όμως, ο δίσκος έχει κομμάτια που διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. Είμαστε αισιόδοξοι πως μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο εύρος ακροατών, κάνοντας appeal στον καθένα για διαφορετικό λόγο.

Rock Overdose: Υπάρχει έτοιμο νέο υλικό; Ποια θα είναι τα επόμενά σας πλάνα, τόσο δισκογραφικά όσο και συναυλιακά;

Sewn Mouth: Πάντα υπάρχει νέο υλικό! Το μόνο που αγαπάμε εξίσου με το να γράφουμε μουσική είναι να την παρουσιάζουμε στα lives! Έχουμε ήδη ξεκινήσει ετοιμασίες για εμφανίσεις εγχώρια για να συνοδεύσουμε την πλέον επίσημη κυκλοφορία του δίσκου. Όσο για νέο δίσκο… το 2020 έχει μόλις ξεκινήσει!

Rock Overdose: Ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη, ο τελευταίος λόγος ανήκει σε σας.

Sewn Mouth: Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία! Ένα μεγάλο RESPECT σε όσους και σε όσες προσπαθούν και κρατάνε ακόμα αληθινή την μικρή σκηνή του μοντέρνου μέταλ στην Ελλάδα, καθώς και σε κάθε μπάντα με χαρακτήρα και μεράκι που μοχθεί καθημερινά! Never quit.

