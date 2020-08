SILIUS: Ακούστε το ΝΕΟ τους single με τίτλο “Worship”, από το επερχόμενο album τους “Worship to Extinction”!

Οι thrash metallers SILIUS, από την Αυστρία - παρουσιάζουν τοsingle τους από το επερχόμενο 2ο album τους με τίτλο “Worship to Extinction”. Πρόκειται για το κομμάτι “Worship” το οποίο μπορείτε να ακούσετε στο official lyric video που ακολουθεί!

Το album κυκλοφορεί στις 28 Αυγούστου από την ROAR! Rock Of Angels Records!

Video created by Manster Design: https://www.facebook.com/mansterdesign/

SILIUS comment on the song: “Worship” is our soundtrack to the apocalypse. It’s about

Mixed by Andreas Reinhart @ Subsoundstation Studio

Μastered by “Best Producer 2017-Heavy Music Award” winner Henrik Udd @ Henrik Udd Recording Studios (Architects, Hammerfall, Powerwolf).

cover artwork / layout: Giannis Nakos @Remedy Art Design.

