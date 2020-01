SNOWBLIND: Δείτε το video για το καινούργιο τους τραγούδι ‘The Misery is in Our Souls’.

Μέσα από τον επερχόμενο έκτο δίσκο των Αθηναίων metallers SNOWBLIND με τίτλο “The Holy Metal Spirit” ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2020, μπορείτε να δείτε το music video για το καινούργιο τους τραγούδι ‘The Misery is in Our Soul’.

