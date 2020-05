STONUS: Δείτε το lyric video για το τραγούδι “Awake” από τον δίσκο τους “Aphasia”!

Οι stonerάδες, Stonus κυκλοφόρησαν τον δίσκο τους με τίτλο "Aphasia" τον περασμένο Μάρτιο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το lyric video για το τραγούδι "Awake"!

Video created by: Elena Kontela

Recording: Wreck it Sounds

Mixing and Mastering: George Leodis

Stream and Purchase: https://ffm.to/stonus-aphasia

Order via Electric Valley Records: https://www.electricvalleyrecords.com

Order via Stonus: https://stonus-aphasia.bandcamp.com/

Orders via Daredavil Records (CD only): https://daredevilrecords.bandcamp.com/

