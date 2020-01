SUICIDAL ANGELS, Full House B.C., Domination: Πρόγραμμα συναυλίας στην Αθήνα!

Domination Inc. : 19:45 - 20:30 Full House B.C .: 20:45 - 21:30 Suicidal Angels : 22:00

LAST DETAILS

Domination Inc.

Suicidal Angels - Live Aggression Over Athens

Δεν είναι υπερβολή να σκεφτούμε ότι το Σάββατο 11 Ιανουαρίου, θα παρακολουθήσουμε επί σκηνής μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές thrash metal μπάντες των ημερών μας, που βρίσκεται σε δαιμονισμένη φόρμα. Το metal εκτόπισμά τους το απέδειξαν περίτρανα, ανοίγοντας με εκπληκτική απόδοση την ιστορική συναυλία των «θεών» Slayer, που παρακολουθήσαμε τον Ιούλιο του 2019 στην Αθήνα. Με όχημα αυτές τις απολύτως πολεμικές live εμφανίσεις τους, έχουν κατακτήσει την Ευρώπη παίρνοντας μέρος σε αμέτρητες περιοδείες μαζί με τους Kreator, Satyricon, Exodus, Cannibal Corpse, Behemoth, Sodom, Death Angel, Sepultura και άπειρα ακόμα παγκόσμια metal θηρία που τους εμπιστεύονται ώστε να στέκονται δίπλα τους.

Special Guests: Full House B.C.

Ραγδαία ανερχόμενη metal Δύναμη. Έχοντας στη φαρέτρα τους ως το πιο πρόσφατο εμπρηστικό όπλο τον εξαιρετικό από κάθε άποψη δίσκο, «Me Against You» (Νοέμβριος 2018) και με άριστες εμφανίσεις δίπλα σε Nightstalker, Corrosion of Conformity, 1000mods, Planet of Zeus, Μοnster Magnet και Spiritual Beggars, ξέρουμε ότι το αμερικάνικου προσανατολισμού metal τους, με τα riffs που ζυγίζουν πολλούς τόνους, θα δοκιμάσει εντονότατα τις αντοχές των θεμελίων του Piraeus 117 Academy. Εγγύηση για όλα αυτά ο κιθαρίστας - τραγουδιστής του σχήματος, Βαγγέλης Καρζής, που για πολλά χρόνια υπήρξε ο μπασίστας των Rotting Christ. Η τεράστια εμπειρία του από τις σκηνές όλου του κόσμου, μόνο θετικά μετρά για κάθε live εμφάνιση των Full House BC. Να είστε από νωρίς εκεί για να τους απολαύσετε!

Opening Act: Domination Inc.

Πυρηνοκίνητο thrash metal με συνθέσεις για μόνιμο mosh pit, κιθάρες που θερίζουν και ενέργεια επί σκηνής που ΔΕΝ μπορείς να αγνοήσεις. Διαθέτουν πολύ δυνατές live εμπειρίες εκτός των συνόρων και δισκογραφούν πλέον στην Ιστορική SPV. Ιδανικό ξεκίνημα για τη βραδιά, ελάτε από νωρίς να τους απολαύσετε. Από αυτούς θα ξεκινήσει o Πόλεμος, πάνω και κάτω από τη σκηνή. You have been WARNED!