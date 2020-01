THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: Live για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

The Aeromantic Experience Tour 2020

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA (Sweden)

ONE DESIRE (Finland)

Σάββατο 25 Απριλίου 2020 - Gagarin 205

“Abba On The Way To Miami Vice”

Αν δεν γνωρίζετε τους THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, θα πρέπει να σας παραθέσουμε μερικές ατάκες των μελών που αποτελούν το συγκρότημα και θα μπορέσετε, έστω και επιφανειακά να μπείτε στο νόημα της μουσικής και του όλου concept τους:

“Τα τραγούδια μας είναι ιδανικά όχι μόνο για ένα Σαββατιάτικο πάρτι αλλά και για μία βαριεστημένη νοικοκυρά στα προάστια που θέλει να ανέβει ψυχολογικά ένα πρωïνό της Τρίτης” (από την συνέντευξη του κιθαρίστα David Andersson στο Rock Hard).

“Οι THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA είναι το συγκρότημά σου όταν θέλεις κάποιον να σου ανεβάσει την διάθεση όταν βρίσκεσαι σ’ ένα πάρτι που κανονικά δεν θα έπρεπε να είσαι εκεί, να σε βοηθήσει με το hangover σου, να σε ανακουφίσει όταν καταλαβαίνεις ότι πιθανώς είσαι πολύ γέρος για τέτοια πράγματα. Αλλά δεν είσαι, ούτε και το συγκρότημα είναι!”

Μπερδευτήκατε; Οι Σουηδοί, που στις τάξεις τους έχουν τον τραγουδιστή Björn “Speed” Strid και τον κιθαρίστα David Andersson (αμφότεροι βασικά μέλη των μελωδικών death metallers SOILWORK και όχι μόνο) καθώς και τον πολυπράγμων μπασίστα Sharlee D’Angelo (νυν ARCH ENEMY / BLACK EARTH, SPIRITUAL BEGGARS, WITCHERY και πρώην MERCYFUL FATE, KING DIAMOND, SINERGY, DISMEMBER, ILLWILL, κ.λ.π.) οι οποίοι και αποτελούν τον ηγετικό πυρήνα του κατά τα άλλα οκταμελούς συγκροτήματος, έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής τέσσερα άλμπουμ (ενώ στις 28 Φεβρουαρίου 2020 θα κυκλοφορήσει το νέο πέμπτο τους άλμπουμ με τίτλο “Aeromantic”), που όλα τους περιέχουν εκείνες τις “ένοχες απολαύσεις” των ροκάδων και μεταλλάδων: χορευτικό hard rock, grooves από την soul, την ψυχρότητα της new age, ξεδιάντροπα pop τραγούδια και power ballads που έκαναν τους γονείς πολλών από εμάς να αγαπήσουν και να αγαπηθούν!

Ξανά μπερδευτήκατε; Cocaine rock, απευθείας από το studio 54 της Νέας Υόρκης, A.O.R. των αρχών της δεκαετίας του ’80, BEE GEES, ABBA (δεν είναι τυχαίο ότι το νέο τους άλμπουμ “Aeromantic”, ηχογραφήθηκε με το αυθεντικό drumkit, που χρησιμοποίησαν οι ABBA στις ηχογραφήσεις για το “Supertrouper”!!!), FOREIGNER, JOURNEY, SURVIVOR, BOSTON, STEELY DAN και KISS των 70’s - αρχές 80’s. Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν γουστάρουν τους THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA οπαδοί του synthwave ή οποιουδήποτε ρετρό μουσικού κινήματος από pop μέχρι rock και ηλεκτρονικής μουσικής. Η μουσική τους ακούγεται ακόμα πιο ευχάριστα παρακολουθώντας ένα επεισόδιο του “Miami Vice” ή βλέποντας το “Kung Fury” με τον David Hasselhoff και παίζοντας ξεχασμένα video games από το Nintendo ή το παλιό σας Atari.

Όλα αυτά, παιγμένα από μουσικούς που είναι “σεσημασμένοι” στον χώρο του metal, που με το “Aeromantic”, το πέμπτο άλμπουμ τους προ των πυλών και έχοντας περιοδεύσει σ’ όλον σχεδόν τον κόσμο, απενεχοποιούν εντελώς την μουσική τους. Έχουν καταφέρει να κερδίσουν τον τίτλο “άλμπουμ του μήνα” στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά περιοδικά καθώς και δύο υποψηφιότητες στα Σουηδικά βραβεία Grammy για την καλύτερη rock / metal κυκλοφορία. Πέρα όλων των άλλων, καταφέρνουν να κάνουν τον κόσμο στα metal φεστιβάλ που παίζουν, να λικνίζεται σε ντίσκο ρυθμούς και να κάνει “τρενάκι”. Όλα αυτά, από ένα συγκρότημα που κατάφερε όχι απλά να επιβιώσει αλλά και να καταφέρει να γίνει ευρύτατα αποδεκτό στο rock / metal κύκλωμα, έχοντας κυκλοφορήσει μία φεμινιστική space opera σε δύο μέρη και προσθέτοντας στη σύνθεσή τους δύο τραγουδίστριες ντυμένες αεροσυνοδοί που κάνουν δεύτερα φωνητικά (για να αναφέρουμε ελάχιστα μόνο χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από την μάζα).

Οι THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA έρχονται για πρώτη φορά στην χώρα μας, την στιγμή που -όπως είναι και τα concept τους βασισμένα στο διάστημα, την αεροπλοΐα και όχι μόνο- έχουν ξεκινήσει την απογείωσή τους. Μιλάμε για ένα σχήμα που φημίζεται για την ενέργεια που υπάρχει διάχυτη στις συναυλίες τους, το κέφι και την ζωντάνια που εκπέμπουν και είναι ίσως η μοναδική μας ευκαιρία να τους απολαύσουμε, καθώς προβλέπεται ότι σε λίγα χρόνια θα είναι απλησίαστοι για τα ελληνικά δεδομένα. Ψάχνετε κάτι διαφορετικό; Κάτι που δεν έχετε δει οπτικά και ακουστικά; Η λύση είναι μία: THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA!!!

Μαζί τους θα εμφανιστούν, όπως και στην υπόλοιπη Ευρωπαïκή τους περιοδεία, οι Φινλανδοί μελωδικοί hard rockers, ONE DESIRE. Το πενταμελές σχήμα από το Vaasa δημιουργήθηκε το 2012 από τον ντράμμερ Ossi Sivula, αρχικά ως ένα project, αποτελούμενο από διάφορους μουσικούς και φίλους. Το 2014 συναντήθηκαν με τον Jimmy Westerlund (παραγωγός, συνθέτης, κιθαρίστας / καλλιτέχνης) που είχε ασχοληθεί εκτενώς με την παραγωγή στον χώρο της μουσικής, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και των διαφημιστικών σποτ, έχοντας κερδίσει αρκετά χρυσά και πλατινένια βραβεία και ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει στην Φινλανδία από το Los Angeles, στον οποίο ανέθεσαν την παραγωγή ενός demo με τρία τραγούδια, τα οποία και απέσπασαν την προσοχή του Serafino Perugino, ιδιοκτήτη της Ιταλικής Frontiers Music. Έτσι λοιπόν το project μετατράπηκε σε κανονικό συγκρότημα με την προσθήκη νέων μελών, του κιθαρίστα / τραγουδιστή André Linman (STURM UND DRANG), του μπασίστα Jonas Kuhlberg (CAIN’S OFFERING, THE DARK ELEMENT, MYGRAIN, KAOS KREW, ενώ έχει περιοδεύσει εκτενώς και με καλλιτέχνες όπως PAUL DI’ANNO, MATS LEVÉN και RYAN ROXIE) και τελικώς και του κιθαρίστα Jimmy Westerlund. Έτσι λοιπόν το 2017 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ “One Desire” μέσω της Frontiers Music, γεμάτο με τραγούδια εν δυνάμει επιτυχίες, ενώ στον συνθετικό τομέα είχε ανάμιξη και ο Erik Mårtensson (ECLIPSE, W.E.T., NORDIC UNION, AMMUNITION). Μάλιστα στην ψηφοφορία του Melodic Rock, σχετικά με τα 50 καλύτερα άλμπουμ του ιδιώματος για το 2017, το “One Desire” κατέλαβε την τρίτη θέση, αφήνοντας πίσω του πολλά άλλα άλμπουμ μεγαλύτερων ονομάτων!!! Το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο δεύτερο άλμπουμ του με τίτλο “Midnight Empire” εντός του Μαρτίου 2020 και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να σπέρνει!!! Οπότε και οι ONE DESIRE θα μας επισκεφθούν για πρώτη φορά και με επίσης νέο άλμπουμ στις αποσκευές τους.

Μία συναυλία με φρέσκα ονόματα, που συνδυάζει το παρών, με βάση το παρελθόν και ατενίζει το μέλλον, που κανένας οπαδός του συγκεκριμένου ήχου και όχι μόνο!!! δεν θα πρέπει να χάσει!!!

Ώρα έναρξης: 20:45 - Τιμή εισιτηρίου: 28 Ευρώ (Περιορισμένη Προπώληση) - 30 Ευρώ (Λοιπή προπώληση) & 32 Ευρώ (Ταμείο)

Προπώληση Εισιτηρίων

Hunter Agency (Πανεπιστημίου 42 (Εντός Στοάς), Αθήνα / Τηλ: 210-3608366)

Metal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα / Τηλ: 210-3304133)

No Remorse Records (Γαμβέτα 4, Αθήνα / Τηλ: 210-3830981)

Reload Store (Ακαδημίας 81, Αθήνα / Τηλ: 210-3801464)

Le Disque Noir (Θεμιστοκλέους 29, Αθήνα / Τηλ: 211 2143554)

Cinema Libre (Θεμιστοκλέους 34, Αθήνα / Τηλ: 210-3803833)

Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκι / Τηλ: 210-3648180)

Uncle Chronis Tattoo (Φανερωμένης 7, Χολαργός / Τηλ: 211-4007736)

ON-LINE: www.123tickets.gr - www.hunteragency.gr

