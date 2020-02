THE SMITHS: Σαν σήμερα στις 20 Φεβρουαρίου 1984 κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο album τους.

Σαν σήμερα στις 20 Φεβρουαρίου του 1984 κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική εταιρία Rough Trade Records ο πρώτος ομώνυμος δίσκος των Βρετανών Alternative Rockers THE SMITHS.

Το άλμπουμ έγινε αμέσως δεκτό με πολύ καλές κριτικές από τους κριτικούς και τους ακροατές, και έφτασε στο νούμερο 2 στο UK Albums Chart, παραμένοντας εκεί για 33 εβδομάδες. Καθιέρωσε τους Smiths ως μια εξέχουσα μπάντα στη μουσική σκηνή του 1980 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το άλμπουμ έγινε επίσης διεθνής επιτυχία, φτάνοντας στον αριθμό 45 στα European Albums Charts και παρέμεινε σε αυτά για 21 εβδομάδες.

Το εξώφυλλο του δίσκου σχεδιάστηκε από τον τραγουδιστή της μπάντας Morrissey και απεικονίζει τον αμερικανό ηθοποιό Joe Dellesandro σε ένα στιγμιότυπο από την ταινία του Andy Warhol “Flesh” του 1968.

Τα μέλη της μπάντας ήταν οι:

Morrissey φωνή

Johnny Mar κιθάρα-φυσαρμόνικα

Andy Rourke μπάσο

Mike Joyce τύμπανα

Τα τραγούδια του δίσκου

1)Reel Around the Fountain

2)You’ve Got Everything Now

3)Miserable Lie

4)Pretty Girls Make Graves

5)The Hand That Rocks the Cradle

6)This Charming Man

7)Still Ill

8)Hand in Glove

9)What Difference Does It Make

10)I Don’t Owe You Anything

11)Suffer Little Children

