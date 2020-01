UFO: Επιστρέφουν για τελευταία φορά στην Ελλάδα τον Οκτώβριο!

UFO

Οι Βρετανοί θρύλοι της hard rock για τελευταία φορά στην Ελλάδα!

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη (Principal Club Theater) και Σάββατο 24 Οκτωβρίου στην Αθήνα (Fuzz Club) οι UFO θα παραδώσουν μαθήματα hard rock ιστορίας, μιας και θα μας επισκεφθούν στο πλαίσιο της περιοδείας τους για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του συγκροτήματος.

Η “Last Order Tour” λοιπόν, όπως μαρτυρά κι ο τίτλος της, θα είναι η τελευταία του συγκροτήματος και θα κάνει δύο στάσεις στη χώρα μας, δίνοντάς μας την ευκαιρία να αποχαιρετήσουμε επί σκηνής τους Βρετανούς ροκ θρύλους!

Πάμε αρκετά πίσω, στο μακρινό 1969, όταν οι Hocus Pocus γίνονται UFO, με τους Phil Mogg (φωνητικά), Andy Parker (ντραμς), Mick Bolton (κιθάρα) και Pete Way (μπάσο) να υπογράφουν το πρώτο τους συμβόλαιο ως UFO με τη Beacon Records. Κάπως έτσι ξεκίνησε μια υπέρ-επιτυχημένη κι ηλεκτρισμένη μουσική πορεία που μετρά 50 χρόνια. Κομβικό σημείο στην πορεία του συγκροτήματος, η στιγμή που ο Michael Schenker μπήκε στο γκρουπ το 1973 κι ο ήχος των UFO πήρε τη μορφή που τους έκανε γνωστούς παντού. Άλλωστε, δεν αναφέρονται τυχαία ως μια από τις 100 πιο σημαντικές hard rock μπάντες όλων των εποχών.

To άγουρο blues space rock πρώτο δείγμα έγινε πιο τραχύ κι επιθετικό, με τις ηλεκτρικές κιθάρες να παίρνουν τα ηνία, παράγοντας εμπνευσμένες riffάρες! Η δεκαετία του 1970, γιγάντωσε το όνομα των UFO κυκλοφορώντας σερί εξαιρετικών albums, όπως τα “Phenomenon” (1974), “No Heavy Petting” (1976), “Lights Out” (1977), αλλά και το “Obsession” (1978), με μπόλικες τραγουδάρες να ξεπηδούν από αυτά και να γίνονται ύμνοι για μια ολάκερη γενιά. Το "Let It Roll", το "Shoot Shoot", το "Doctor Doctor", το "Rock Bottom" και το "Too Hot To Handle" λατρεύτηκαν από κοινό και κριτικούς σε έναν κατάλογο, που δεν τελειώνει και κλείνει τη δεκαετία το 1979 με την επιτομή του Live album, “Strangers In The Night”.

Υπήρξαν αλλαγές μελών στη μπάντα, με τους Phil Mogg (φωνητικά) και Andy Parker (ντραμς) να παραμένουν η ψυχή του συγκροτήματος και να κρατάνε τη ροκ φλόγα να καίει ακόμη μέσα από την κυκλοφορία 22 studio albums και πολλών compilation/live recordings παράλληλα. Η μπάντα που ανάγκασε τους Metallica, τον Bruce Dickinson και τους Iron Maiden, αλλά και τους Megadeth να ορκίζονται πίστη στο όνομά τους και να τους αναφέρουν σαν βασική επιρροή, δεν σταμάτησε να ροκάρει όπως πρέπει, βαριά κι ασήκωτα!

Οι Βρετανοί θρύλοι της hard rock έρχονται με τους Phil Mogg, Andy Parker, Neil Carter, Vinnie Moore και Rob De Luca στη σύνθεσή τους, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη (Principal Club Theater) και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 (Fuzz Club) στην Αθήνα και υπόσχονται δύο Hard rock βραδιές που θα τιμήσουν το όνομα τους. Θα είναι το ιδανικό αποχαιρετιστήριο κλείσιμο επί σκηνής μιας σπουδαίας καριέρας, με ένα best of setlist που θα μνημονεύουμε καιρό!

