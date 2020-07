VANGELIS ZIAKAS: Ακούστε το ΝΕΟ single “Don’t leave me this way” feat. Nikos Aronis.

Ο Βαγγέλης Ζιάκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Στα 11 του χρόνια ξεκίνησε τα πρώτα βήματα στη μουσική με πιάνο και κιθάρα. Έχει παίξει με μπάντες όπως οι Lilith on Fire, Rusty Nails, Dirty Fusion, σε ύφος heavy metal, hard rock, blues etc, ενώ το 2017 σχημάτισε τους Sleeping Dogs, μια hard rock μπάντα όπου εμφανίζονται τακτικά live και δημιουργούν μέχρι και σήμερα.

Το 2020 ξεκίνησε ένα προσωπικό project με το πρώτο single "Don‘t Leave Me This Way" να κυκλοφορεί ήδη.

Έχει ξεκινήσει ήδη την δημιουργία του πρώτου Εp με τους Sleeping Dogs με το πρώτο single και video clip για το κομμάτι “Broken Man’s Blues” να βρίσκεται ήδη στον αέρα και στα τέλη του 2020 αναμένεται το πρώτο του προσωπικό Εp με τον τίτλο “Rise” σε Hard Rock ύφος με stoner και AOR στοιχεία.

To single "Don't Leave Me This Way" ερμηνεύει ο Νίκος Αρώνης.

Δείτε το βίντεο του τραγουδιού εδώ



