VED BUENS ENDE – Προπομποί του “ακραίου” avant-garde

Οι Νορβηγοί Ved Buens Ende ξεκινούν την πορεία τους το 1993, όταν οι ακόμα πιτσιρικάδες Carl «Czral» Michael Eide (μετέπειτα σε Virus & Aura Noir) και Yusaf «Vikotnik» Parvez (μετέπειτα ιθύνων νους των DHG & Code) αποφασίζουν να υλοποιήσουν την “τρελή” ιδέα της αποτύπωσης αυτού του ιδιαίτερoυ ήχου, που αργότερα του αποδόθηκε το όνομα avant-garde black metal. Λίγο αργότερα μπαίνει στο κόλπο ο Hugh «Skoll» Mingay (Arcturus) στο μπάσο και το συγκρότημα σύντομα ηχογραφεί το demo “Those Who Caress the Pale” το 1994, ενώ την αμέσως επόμενη χρονιά κυκλοφορούν το μνημειώδες ντεμπούτο τους “Written In Waters”, το οποίο θα αποτελούσε και το κύκνειο άσμα τους.

Ο διάττων αστήρ των Ved Buens Ende δεν έμελε να λάμψει ποτέ στο βαθμό που του αναλογούσε κατά το διάστημα της αρχικής του διαδρομής, το αποτύπωμα όμως που άφησε πίσω του, με την πάροδο των ετών θέριεψε και παρέμεινε ανεξίτηλο.

Το “Written In Waters” ήταν για το ακόμα διαμορφούμενο black metal, μία sui generis περίπτωση. Ηχογραφημένο από τρεις μουσικούς προερχόμενους από τη νορβηγική ακραία σκηνή, υιοθετώντας και εγκολπώνοντας μαυρομεταλλικές πατέντες και τεχνοτροπίες, στη βάση του όμως όσο πιο μακρυά από την τότε αντίληψη για το black metal γίνεται, ενέπνευσε μια σειρά ανανεωτών του είδους και επέφερε την καθιέρωση του avant-garde black metal ως όρο, χωρίς όμως ποτέ η μοναδική ατμόσφαιρα του, να μπορέσει να αναπαραχθεί στο ελάχιστο από οποιονδήποτε επίδοξο μιμητή.

Τα περίεργα μέτρα, τα δυσαρμονικά riffs και οι σχεδόν σπαστικοί ρυθμοί στα τύμπανα αποτέλεσαν κομβικά στοιχεία, τα οποία ξεπατικώθηκαν και πάνω τους στήθηκαν καριέρες στα '00s και μετέπειτα. Η αυθεντικά απόκοσμη αύρα του δίσκου όμως, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελούν οι στοιχειωτικοί θεατρικοί στεναγμοί του Carl-Michael Eide και ο σεμιναριακός ήχος στο άψογα ενορχηστρωμένο μπάσο του Hugh Mingay, δε μπόρεσε ποτέ να αγγιχθεί στον πυρήνα της.

Οι ευθείες prog rock και jazz αναφορές και η γενικότερη ποικιλομορφία του “Written In Waters” σε ταχύτητες και διαθέσεις, μπορεί αρχικά να ξένισαν, εξελίχθηκαν όμως σε κυρίαρχους παράγοντες, όσον αφορά το πως αποτιμάται η αξία του σήμερα. Τεχνικό, αλλά ουσιαστικό· σκοτεινό, αλλά συνάμα ψυχεδελικό, στέκεται 25 χρόνια μετά ως ανυπέρβλητο μνημείο πρωτοπορίας και κομβικό σημείο αλλαγής παραδείγματος στο black metal χρονοδιάγραμμα.

Η επαναμάζωξη τους τον Ιανουάριο της περασμένης χρονιάς για μία μόνο συναυλία σε κλειστό κύκλο, εν τέλει αποτέλεσε τον καταλύτη για μια πλήρη επαναδραστηριοποίηση του σχήματος, η οποία πραγματώθηκε σε πρώτη φάση συναυλιακά. Το αν θα υλοποιηθεί και δημιουργικά, παραμένει προς το παρόν άγνωστο, οπωσδήποτε όμως αποτελεί διακαή πόθο όσων κάποτε υποκλίθηκαν στο μεγαλείο του “Written In Waters”.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Ved Buens Ende θα εμφανιστούν ζωντανά την Παρασκευή 6 Μαρτίου στο Fuzz Live Music Club στην Αθήνα μαζί με τους Insect Ark και το Σάββατο 7 Μαρτίου στο Eightball Club στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους Agnes Vein.

