Ακούστε το “Mirrors” των 1000mods

Οι 1000mods έδωσαν μόλις στην δημοσιότητα το “Mirrors”, το 3ο single από την επερχόμενη δισκογραφική τους δουλειά “Youth of Dissent” που είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου.

Στην ανάρτησή της στο facebook η μπάντα γράφει: “Κάποιες φορές βρίσκεις τον εαυτό σου παγιδευμένο σε μία αναπόφευκτη και αδιέξοδη κατάσταση. Οι τοίχοι μεταμορφώνονται σε καθρέπτες με τρομακτικές ανακλάσεις. Η κατάθλιψη είναι μία πολύ σοβαρή διαταραχή και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Μην ντρέπεστε να ζητήσετε βοήθεια όταν οι κακές σκέψεις σας καταπίνουν. Αφήστε την δύναμη της μουσικής και τα αγαπημένα σας πρόσωπα να αποτελέσουν την θεραπεία σας σε όλο αυτό.”

Θυμίζουμε πως της παραγωγής του album επιμελήθηκε ο θρύλος Matt Bayles, γνωστός από τις δουλειές του με τους Isis, Mastodon, Soundgarden, Pearl Jam και Botch, ενώ οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Litho Studio (ιδιοκτησίας του θρύλου Stone Gossard, ιδρυτικού μέλους των Pearl Jam, Temple of the Dog, Mother Love Bone και Green River) και London Bridge Studio (εκεί που ηχογραφήθηκαν το “Ten” των Pearl Jam, μεγάλο μέρος της δισκογραφίας των Alice in Chains και το θρυλικό ντεμπούτο των Soundgarden, μεταξύ πολλών άλλων).

