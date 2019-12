Ανασκόπηση: Το 2019 μέσα από γεγονότα που “σημάδεψαν” την μουσική που αγαπάμε …

Το 2019 φτάνει προς το τέλος του, αφήνοντας πίσω του πολλά γεγονότα είτε ευχάριστα - είτε δυσάρεστα - που θα μείνουν ανεξίτηλα στο βιβλίο της ιστορίας της μουσικής που αγαπάμε!

Το RockOverdose.gr κάνει μία αναδρομή στο έτος που φεύγει ώστε να θυμηθούμε μαζί μερικές από τις στιγμές που ζήσαμε...

Επιστροφές ... καταστροφές; Η νεκροψία θα δείξει...

Σίγουρα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα...όχι μόνο του 2019 ήταν η επιστροφή των TOOL! Είχε γίνει πλέον κρύο ανέκδοτο... τα 13 χρόνια προσμονής του νέου τους δίσκου της μπάντας ήταν υπεραρκετά και φαίνεται πως ο πολυπόθητος δίσκος τους με τίτλο "Fear Inoculum" δίχασε τους μουσικόφιλους αλλά και δισκο-κριτικούς, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν αποτελεί ένα επιτυχημένο album από πολλές απόψεις!

Μία ακόμη πολυπόθητη δισκογραφική επιστροφή ήταν και ο νέος δίσκος των Rammstein! Δέκα χρόνια μετά το τελευταίο τους album οι Γερμανοί με τον δίσκο τους "Untitled", δε δίστασαν να κάνουν με το δικό τους 'καυστικό τρόπο" πολιτική παρέμβαση στα κακώς κείμενα της ιστορίας. Οι αντικειμενικά διθυραμβικές κριτικές απέδειξαν πώς γίνεται ένα σωστό come back!

Η επιστροφή του "Prince Of Darkness" ....

Ο θρύλος των Black Sabbath πέρασε μια περιπετειώδη χρονιά, που δυστυχώς τον ανάγκασε να σταματήσει τις περιοδείες και να αφιερωθεί στην αποθεραπεία του. Παρόλα αυτά τίποτε δεν τον πτόησε να ηχογραφήσει το «Take What You Want» για το νέο άλμπουμ του rapper Post Malone και να το ερμηνεύσει ζωντανά στη σκηνή των American Music Awards. Η live εμφάνιση θα βοηθήσει σίγουρα την επιστροφή του Ozzy, που αναμένουμε να γίνει επισήμως τους επόμενους μήνες με την κυκλοφορία του νέου solo album του "Ordinary Man", από το οποίο έχει ήδη κυκλοφορήσει το αυτοβιογραφικό single "Under The Graveyard"!

Το 2019 ήταν σίγουρα και η χρονιά των reunion!

Από τα πιο αναπάντεχα αλλά και πολυπόθητα reunion που ανακοινώθηκαν μόλις πριν ένα μήνα - είναι η επιστροφή των Rage Against The Machine! Οι Zack De la Rocha, Tim Morello, Brad Wilk και Tim Commerford επιστρέφουν και θα πραγματοποιήσουν μία σειρά από live εμφανίσεις το 2020 στις ΗΠΑ, ενώ αναμένεται να είναι headliners στο Coachella στην Καλιφόρνια! Να σημειωθεί πως το καλοκαίρι είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ζωντανά τα 3/4 των RATM ως Prophets Of Rage, οι οποίοι με την ανακοίνωση της επιστροφής των RATM ανακοίνωσαν πως διαλύονται.

Άλλη μια ευχάριστη είδηση - βόμβα είναι και η επιστροφή του John Frusciante στους Red Hot Chili Peppers! Ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες της γενιάς του και συν-διαμορφωτής του ήχου της μπάντας, ο λατρεμένος John Frusciante επιστρέφει στους Red Hot Chili Peppers και είμαστε πολύ τυχεροί καθώς θα θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε παρέα την «κλασική» σύνθεση της αγαπημένης μπάντας το καλοκαίρι στο Athens Rocks Festival 2020!!!

Οι Mötley Crüe και πάλι μαζί! Η φήμη που κυκλοφορούσε μετά την προβολή της βιογραφικής ταινίας του Netflix “The Dirt” επιβεβαιώθηκε και επίσημα! Παρόλο που σταμάτησαν οριστικά,το 2015 τις μεγάλες περιοδείες, οι Αμερικάνοι σχεδιάζουν μια σειρά εμφανίσεων σε στάδια της Αμερικής μαζί με τους Poison και Def Leppard, ακολουθώντας την τεράστια επιτυχία της αυτοβιογραφικής τους ταινίας, ονόματι "The Dirt", που ώθησε τον μπασίστα Nikki Sixx, τον ντράμερ Tommy Lee, τον κιθαρίστα Mick Mars και τον τραγουδιστή Vince Neil να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους και να βρεθούν ξανά μαζί στη σκηνή!

Το METAL στις οθόνες ...

Η black metal ταινία "Lords Of Chaos" - βασισμένη σε αληθινά γεγονότα της Νορβηγικής black metal σκηνής των αρχών του 1990 - έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Φεβρουάριο. Η ταινία ακολουθεί τη ζωή του Øystein "Euronymous" Aarseth (ιδρυτή των MAYHEM), ο οποίος δολοφονήθηκε από τον Kristian "Varg" Vikernes (BURZUM) το 1993. Οι κριτικές μάλλον δίχασαν τους μουσικόφιλους - σινεφίλ καθώς δε μπορεί να κριθεί αντικειμενικά αμφότερα για ευνόητους λόγους...

Ένα αξιόλογο documentary για την ιστορία του «σκληρού» ροκ ήχου κυκλοφόρησε από την εταιρεία Cleopatra Entertainment στις 17 Δεκεμβρίου 2019 το ντοκυμαντέρ «Come On Feel the Noize: The Story of How Rock Became Metal». Επί 90 λεπτά, μέσα από ζωντανές συνεντεύξεις με τον Jimmy Page των Led Zeppelin, τον Ian Gillan των Deep Purple, τον Ozzy Osborne των Black Sabbath, τον Gene Simmons των KISS, τον James Hetfield των Metallica, τον Nikki Sixx των Motley Crue και πολλών-πολλών άλλων θρύλων ιχνηλατείται η μετάλλαξη της ροκ σε μέταλ ροκ. Αποκλειστικά γυρίσματα live τα οποία θεωρούντο χαμένα για πάντα, εμβληματικά εξώφυλλα άλμπουμ από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως τις μέρες μας, όλη η ιστορία του «σκληρού» ροκ ήχου.

Τα μεγάλα αντίο ...

Μπορεί οι SLAYER να είχαν ανακοινώσει ήδη από το 2018 την απόφασή τους να αποχωρήσουν από την ενεργό δράση μετά από 35 χρόνια - αλλά ... άλλο να το ακούς, άλλο να το ζεις... Η τελευταία τους εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους στις 13 Ιουλίου 2019, θα μείνει χαραγμένη στην καρδιά και στο μυαλό μας ως μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές στη συναυλιακή ιστορία μας. Οι θρυλικοί thrashers "ισοπέδωσαν" το ΟΑΚΑ και στο τέλος μέχρι και ο "σκληρός" Tom Araya ... δάκρυσε και αυτό είναι ένα γεγονός από μόνο του!

Η μουσική μας έγινε φτωχότερη με την απώλεια σπουδαίων μουσικών που "έφυγαν" από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε αφήνοντας ως πλούσια κληρονομιά την μουσική τους στις επόμενες γενιές. Μερικές από τις πιο τρανταχτές απώλειες ήταν οι εξής:

Στις 19 Ιανουαρίου 2019, απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών ο Σκοτσέζος drummer Ted McKenna, γνωστός για τη συμμετοχή του στο πλευρό των Rory Gallagher, The Michael Schenker Group,The Sensational Alex Harvey Band και Ian Gillan. Από τις τελευταίες του εμφανίσεις του στην Ελλάδα ήταν αυτή του 2018 μαζί με την Band Of Friends προς τιμήν του Rory Gallagher στο Κύτταρο!

Πέθανε ο Ric Ocasek, τραγουδιστής του συγκροτήματος Cars σε ηλικία 75 ετών. Ο ήχος τους, ο οποίος ήταν μια συγχώνευση της pop με την punk και το πειραματικό rock θεωρήθηκε μια μεγάλη καινοτομία για τη ροκ μουσική και αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη του new wave. Η μπάντα σχηματίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 στη Βοστόνη και το 2018 απέκτησε τη δική της θέση στο Rock and Roll Hall of Fame.

Σοκ προκάλεσε η είδηση πως ο Keith Flint - των Prodigy βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 4 Μαρτίου 2019, σε ηλικία μόλις 49 ετών! Με το ξεχωριστό του style ο Flint αναδείχτηκε σε μια από τις πλέον ιδιαίτερες και εκκεντρικές εικόνες των ‘90s! Ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοκτονία.

Στις 8 Ιουνίου 2019 "έφυγε" ξαφνικά από τη ζωή μια από τις σπουδαιότερες φωνές και από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της metal μουσικής - ο αγαπητός Andre Matos, τραγουδιστής των Angra, Shaman και Viper, μόλις 47 ετών από καρδιακή προσβολή!

Στις 6 Ιουλίου 2019 "έφυγε" ο Γιάννης Σπάθας - κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος του ροκ συγκροτήματος Socrates Drank the Conium (ή απλά Socrates) και χωρίς αμφιβολία από τους σπουδαιότερους Έλληνες βιρτουόζους της ηλεκτρικής κιθάρας! Ο χαμός του αποτελεί αντικειμενικά μεγάλο πλήγμα για το ελληνικό ροκ, αλλά και για την ελληνική μουσική γενικότερα, καθώς στερούμαστε έναν μεγάλο, παγκόσμιας κλάσης κιθαρίστα αλλά και έναν χαμηλών τόνων, σεμνότατο και γλυκύτατο άνθρωπο. Για την εποχή των Socrates, το παίξιμο του Σπάθα στην ηλεκτρική κιθάρα έχει συγκριθεί με εκείνο του Ρίτσι Μπλάκμορ των Deep Purple.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 "έφυγε" ξαφνικά σε ηλικία 63 ετών - από καρδιακή προσβολή - ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, βυθίζοντας στη θλίψη το πανελλήνιο. Ο Μαχαιρίτσας άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική σκηνή και αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ροκ και του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού.

Θλίψη προκαλεί στην διεθνή ροκ σκηνή ο θάνατος του Larry Wallis, του πρώτου κιθαρίστα των Motorhead, σε ηλικία 70 ετών. Ο βετεράνος της βρετανικής progressive και metal σκηνής ξεκίνησε την πορεία του το 1970 σαν μέλος των Shagrat, συγκρότημα που δημιούργησε ο Steve Peregrin Took μετά την αποχώρησή του από τους Tyrannosaurus Rex. Ακολούθησε η συμμετοχή του στους Blodwyn Pig, στους UFO –για οκτώ μήνες, το 1972-, αλλά και στους Pink Fairies την εποχή των ηχογραφήσεων του «Kings Οf Oblivion». Έπειτα από την διάλυση των Pink Fairies ο Wallis βρέθηκε με τον Lemmy Kilmister και δημιούργησαν –μαζί με τον ντράμερ Lucas Fox-, τους Motorhead. Η έλευση του δεύτερου κιθαρίστα «Fast» Eddie Clarke δυσαρέστησε τον Wallis, ο οποίος ακολούθως, εγκατέλειψε την μπάντα.

Τον Οκτώβριο του 2019, απεβίωσε ο drummer των θρυλικών CREAM, Ginger Baker σε ηλικία 80 ετών. Hταν ο πρώτος drummer της rock μουσικής ο οποίος αναγνωρίστηκε λόγω του υψηλού επιπέδου της τεχνικής του και των δυνατοτήτων του και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών. Πριν από αυτόν υπήρξαν διάσημοι ντράμερ, όπως ο Ringo Starr των Beatles , αλλά δεν ήταν τόσο γνωστοί για τη δεξιοτεχνία τους στα τύμπανα αλλά λόγω της δημοτικότητας των συγκροτημάτων στα οποία έπαιζαν. Το μόνο μέλος των CREAM που βρίσκεται πλέον στην ζωή είναι ο Eric Clapton, καθώς και ο μπασίστας/τραγουδιστής Jack Bruce απεβίωσε το 2014.

Η τραγουδίστρια των Roxette, Marie Fredriksson "έφυγε" σε ηλικία 69 ετών μετά από χρόνια μάχη με τον καρκίνο, τον Δεκέμβριο του 2019. Η φωνή της θα μείνει χαραγμένη μέσα από τα τραγούδια των Roxette στις αναμνήσεις της ρομαντικής μας εφηβείας.

Ας ελπίσουμε τη χρονιά που έρχεται να ζήσουμε μοναδικές στιγμές και να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες και περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις και αναμνήσεις !

Είμαστε έτοιμοι για μια συναρπαστική μουσική χρονιά!

