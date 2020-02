Ανταπόκριση: WOLVES IN THE THRONE ROOM @ 8ball Club, Θεσσαλονίκη (8/2/2020)

Πάει καιρός από τότε που είδαμε τελευταία φορά κάτι καλό να μας έρχεται από άλλη χώρα σε black metal δεδομένα. Η ανακοίνωση για την εμφάνιση των Wolves in the Throne Room ήρθε και έδεσε λίγους μήνες πριν, αφού πολλοί από εμάς θα είχαμε τη δυνατότητα να δούμε το συγκρότημα αυτό για πρώτη φορά, σε αντίθεση με τους Αθηναίους που είχαν κι άλλη ευκαιρία.

Το live του Σαββάτου ήταν από τα λίγα, ίσως 2-3 στη ζωή μου, μετά από Mastodon και Editors, που δεν υπήρχε opening συγκρότημα, πράγμα περίεργο για τέτοιου είδους μουσική. Σε ανάλογες συναυλίες του παρελθόντος εμφανίζονταν τουλάχιστον 2 ακόμα ονόματα, κυρίως ντόπια, ώστε να ενισχύσουν το billing. Κάτι τέτοιο για τους Wolves in the Throne Room σήμαινε βέβαια πως θα έπαιζαν μεγάλο set, όπως και εν τέλει έγινε και αυτό δεν ενόχλησε απολύτως κανέναν.



Σύμφωνα με το πρόγραμμα, λοιπόν, το συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή γύρω στις 10 το βράδυ μέσα από άκρως ατμοσφαιρικά χαμηλό φωτισμό και υπό τη συνεχή ανάβλυση “λιβανιού”, όπως χιουμοριστικά σχολιάσαμε στις παρέες μας, αλλά τείνω προς την πεποίθηση ότι πρόκειται για μυρωδιά φλαμούρι. Παρ’όλ’αυτά, η όλη τελετουργία ήταν πολύ ταιριαστή με την αύρα των Wolves in the Throne Room , κάνοντας το σχετικά λειψό κοινό στο 8ball να μην παίρνει τα μάτια του από τη σκηνή.

Και έτσι κι έγινε. Το συγκρότημα έπαιξε 6 κομμάτια με συνολική διάρκεια λίγο λιγότερο από τα 90 λεπτά, τα οποία αντιστοιχούν σε ένα μεγάλο set, όπως όντως υποσχέθηκαν, αφήνοντας τους πάντες να θέλουν κι άλλο. Από τα 6 κομμάτια, τα 2 ήταν από τον τελευταίο δίσκο τους του 2017, “Thrice Woven”, ενώ τα υπόλοιπα 4 επιλέχθηκαν το καθένα και από έναν από τους προηγούμενους δίσκους πλην του “Celestite”, φτιάχνοντας έτσι ένα αρκετά καλό και ικανοποιητικό ποτ πουρί, όσο δηλαδή μπορεί ο καθένας να φτιάξει με κομμάτια άνω των 10 λεπτών. Το κλείσιμο δε του live έγινε με το 20λεπτο “I Will Lay Down My Bones Among the Rocks and Roots” που παίχτηκε σε όλη του τη διάρκεια και δόξα, θεμελιώνοντας πως το live αυτό πρόκειται όντως για μία μουσική “εμπειρία”.



Μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν ο ήχος, που σε μεγάλο ποσοστό ήταν κρυστάλλινος, κάτι που σε black metal μουσική και δη στο 8ball δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ, επομένως αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα θετικά που συνέβαλαν στην “εμπειρία” αυτή. Το κοινό που συγκεντρώθηκε, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ήταν λίγο σε σχέση με το μέγεθος και τη σημασία του συγκροτήματος. Θα μπορούσε τουλάχιστον να γεμίσει εντελώς το 8ball, πράγμα που δεν επιτεύχθηκε και είναι κρίμα, διότι σε αντίθεση με άλλες συναυλίες, ούτε καθημερινή βράδυ ήταν, ούτε το εισιτήριο ήταν ακριβό.

Εμείς που δώσαμε το παρόν, ανταμειθφήκαμε πλήρως και αναμένουμε κάτι ανάλογο και στο μέλλον. Οι Wolves in the Throne Room είναι από τους λίγους αντάξιους πρεσβευτές του είδους, που με την άπλετη ηρεμία τους κερδίζουν έναν ακροατή τη φορά. Ελπίζουμε να τους ξαναδούμε και στην πόλη μας.

Setlist (με επιφύλαξη):

1. Born From the Serpent's Eye

2. Wanderer Above the Sea of Fog

3. Queen of the Borrowed Light

4. Angrboda

5. Prayer of Transformation

6. I Will Lay Down My Bones Among the Rocks and Roots

