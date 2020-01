Αφιέρωμα: NITZER EBB «Η επέλαση του EBM» για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα! Τα 10 + 1 καλύτερα Videos τους.

Η θρυλική αυτή μπάντα της EBM σκηνής, επιρροή για αμέτρητους καλλιτέχνες, με πυρήνα της ακόμα το αυθεντικό/ιδρυτικό power trio, των Bon Harris και Douglas McCarthy και David Gooday, μας επισκέπτεται για πρώτη φορά στην χώρα μας για μία συναυλία, που αναμένεται να αφήσει ιστορία!

Οι Nitzer Ebb, ιδρύθηκαν το 1982 από τους σχολικούς φίλους Essex Vaughan "Bon" Harris (προγραμματιστής, συνθέτης, τύμπανα, φωνητικά), Douglas McCarthy (φωνητικά) και David Gooday (τύμπανα) .

Τα πρώτα singles

Η μπάντα κυκλοφόρησε το demo της, το “Basic Pain Procedure” το 1983, αλλά ήταν δύο χρόνια μέχρι να συναντήσουν τον παραγωγό PWL Phil Harding, ο οποίος έγραψε το ντεμπούτο single του 1985 "It Is Funny How Your Body Works" και τους βοήθησε να δημιουργήσουν τη δική τους ετικέτα, Power Of Voice Communications. Το συγκρότημα εκείνη την εποχή εμπνεύστηκε από τη post punk σκηνή. Κυκλοφόρησαν τρία ακόμα singles με το δικό τους label, το " Warsaw Ghetto " (1985), το " Warsaw Ghetto Remixes " (1986) και το "Let Your Body Learn" (1986), πριν υπογράψουν με την Mute Records το 1986.

Τα singles "Murderous" (1986) και "Let Your Body Learn" (1987) τους έκαναν δημοφιλείς στις σκηνές της Industrial Rock, Electronic Body Music και Hard Beat.

Το "Join In The Chant" (1987) αποτέλεσε μέρος της Balearic beat σκηνής που επηρέασε την Βρετανική acid house σκηνή.

Διεθνής επιτυχία

Το ντεμπούτο άλμπουμ "The Total Age" κυκλοφόρησε το 1987. Οι Depeche Mode, πολυετείς φίλοι και συνάδελφοι της μπάντας, τους προσκάλεσαν να ανοίξουν για το ευρωπαϊκό σκέλος της επιτυχημένης τους περιοδείας Music For The Masses το 1987. Ο David Gooday έφυγε μετά την περιοδεία και ολοκλήρωσαν το επόμενο άλμπουμ τους Belief (1989) ως δίδυμο. Ο Mark 'Flood' Ellis έγινε ο νέος παραγωγός τους. Προσέλαβαν τον Julian Beeston για να τους βοηθήσουν στη δική τους παγκόσμια περιοδεία και σύντομα έγινε κανονικό μέλος τους.

Το 1989, συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς πρωτοπόρους της EBM σκηνής, Die Krupps για να επαναηχογραφήσουν του 1981 single τους, "Wahre Arbeit - Wahrer Lohn" ως "The Machineries Of Joy".

Το τρίτο άλμπουμ των Nitzer Ebb “Showtime”, κυκλοφόρησε το 1990 και αποκάλυψε έναν λιγότερο αντιπαραθετικό ήχο.

Το ενιαίο "Fun To Be Had" (1990) παρουσίασε ένα remix από τον George Clinton και ήταν ένα mega hit στα dance charts των ΗΠΑ.

Το τέταρτο άλμπουμ τους, “Ebbhead” (1991), παρουσίασε ένα πιο σκεπτόμενο, ενορχηστρωμένο στυλ τραγουδοποιίας, το οποίο παρήγαγε ο Alan Wilder από τους Depeche Mode και τον Flood. Προωθούσαν το άλμπουμ με μια παγκόσμια περιοδεία που τους πήρε από τις νότιες ΗΠΑ μέχρι τη βόρεια Σιβηρία.

Το πέμπτο τους άλμπουμ “Big Hit” (1995), παρουσίασε μεγαλύτερη χρήση «πραγματικών» οργάνων, ειδικά κιθάρες και τύμπανα. Ο McCarthy και ο Harris προσέλαβαν ένα νέο τρίτο μέλος, Jason Payne [κρουστά], στο κύριο line up τους και επίσης έφεραν τον John Napier [κιθάρα, κρουστά] για να τους βοηθήσουν με τις ζωντανές εμφανίσεις.

Το “Big Hit” ήταν η τελική κυκλοφορία από τη μπάντα για σχεδόν 15 χρόνια. Ο McCarthy συνεργάστηκε κανονικά με το project Recoil του Alan Wilder και ηχογραφεί με τον Γάλλο παραγωγό Terence Fixmer ως Fixmer / McCarthy. Ο Bon Harris μεταφέρθηκε στο Λος Άντζελες όπου έγινε επιτυχημένος παραγωγός και ηχογραφούσε ως 13mg και ως μέλος των Maven.

Τα τελευταία χρόνια και η επανένωση

Οι Nitzer Ebb άρχισαν να δουλεύουν για νέο υλικό στο Λος Άντζελες στις αρχές του 2007, με ένα αναδρομικό ντοκιμαντέρ που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας. Κατά τη διάρκεια του 2007, οι Nitzer Ebb συνέχισαν την τάση τους να αλλάζουν τους drummers καθώς ο Kourtney Klein άφησε το συγκρότημα για να αντικατασταθεί από τον Jason Payne. Ένα πρώτο κομμάτι, το "Once You Say", με τον Martin L. Gore των Depeche Mode στα backing vocals, έπαιξε τον Ιούνιο του 2007 από τον Dave Clarke στην εκπομπή του White Noise στο VP Voe Voor 12.

Αυτό το κομμάτι, μαζί με το "Payroll," έκαναν ντεμπούτο ζωντανά, καθώς οι Nitzer Ebb έπαιξαν σε μια σειρά από συναυλίες και σε φεστιβάλ κατά τη διάρκεια του 2007. Αυτά τα κομμάτια εμφανίζονται στο νεότερο άλμπουμ των Nitzer Ebb, “Industrial Complex”

Οι McCarthy και Harris επανενώθηκαν με τον Jason Payne και τον παραγωγό Flood για να ολοκληρώσουν το πρώτο νέο album Nitzer Ebb μέσα σε μια δεκαετία. Εν τω μεταξύ, ο Fixmer / McCarthy κυκλοφόρησε το δεύτερο «προσωπικό» άλμπουμ του, “Into the Night” τον Ιούνιο του 2008.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε μια περιοδεία στις Η.Π.Α. για το φθινόπωρο-χειμώνα του 2009 και επελέγη ως το support σχήμα των ημερομηνιών σε Ευρώπη και Ρωσία, της περιοδείας των Depeche Mode το Δεκέμβριο του 2010.

Επιρροές και κληρονομιά

Το single "Murderous" έχει «σαμπλαριστεί» από άλλα ηλεκτρονικά σχήματα όπως οι Information Society (στο "Now That I Have You") και οι Kode IV (στο "Success")

Band members

Bon Harris – programming, synthesizers, drums, vocals, bass

Douglas McCarthy – vocals, guitars

David Gooday - drums

Simon Granger - programming, synthesizers

Studio albums and EPs

1983 Basic Pain Procedure

1987 That Total Age

1988 So Bright So Strong

1989 Belief

1989 The Machineries of Joy (EP)

1990 Showtime

1991 As Is (EP)

1991 Ebbhead

1995 Big Hit

2006 Body of Work

2006 Body Rework

2010 Industrial Complex

2010 In Order

2011 Join in the Rhythm of Machines (EP)

Ακολουθεί δελτίο τύπου:

3 Shades of Black & Temple Productions present

Nitzer-Ebb.com ζωντανά στην Αθήνα

Special Guests: TBA

Στο Temple Athens (Ιάκχου 17, Γκάζι)

Σάββατο 18 Γενάρη 2020

Πόρτες: 20:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

25€ (περιορισμένη προπώληση)

28€ (προπώληση)

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

Le Disque Noir Records Shop (Θεμιστοκλέους 29, Αθήνα, τηλ.: 211 214 3554)

Τηλεφωνικά στο 11876

Reload Stores

Seven Spots

Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης - Evripidis Bookstores

Καταστήματα WIND

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Technopolis City of Athens (Viva Kiosk)

Yoleni's Hellass (Σόλωνος 9, Αθήνα, τηλ.: 2122223623 - www.yolenis.com)

Ηλεκτρονική προπώληση: https://bit.ly/2WwaCcN

Οι θρυλικοί Nitzer Ebb, δημιουργημένοι το 1982 στο Έσσεξ από τους σχολικούς φίλους Douglas McCarthy, Vaughn ‘Bon’ Harris και David Gooday, συγκαταλέγονται στους προπάτορες του EBM.

Βρίσκοντας τις επιρροές τους στην τότε post-punk σκηνή (Siouxsie and the Banshees, Killing Joke, Bauhaus) και τις ρίζες τους στην πρώτη electropop σκηνή, δημιουργούν την Power of Voice Communications αφού γνωρίζουν τον παραγωγό τους Phil Harding και κυκλοφορούν το ντεμπούτο single τους "Isn’t it Funny How Your Body Works?".

Η διεθνής αναγνώριση έρχεται αφού υπογράφουν στη Mute το 1986 για την κυκλοφορία του ντεμπούτου LP τους "That Total Age", όπου συμπυκνώνει την ουσία του σχήματος και σε δεύτερη φάση το 1989, με το παγκόσμιο tour των συντοπιτών τους Depeche Mode τους οποίους και ακολουθούν ως main guests.

Κυκλοφορώντας άλλα 4 full-length albums πριν διαλυθούν το 1995 και με το "Industrial Complex" του 2010 να αποτελεί την πρώτη τους κυκλοφορία, μετά την επανασύνδεση του 2006, αλλά και με άπειρα EPs και singles να συγκαταλέγονται -εκτός των παραπάνω- στην δισκογραφία τους, οι συγκλονιστικοί Nitzer Ebb έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα live που αναμένεται να είναι ιστορικό.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

https://www.facebook.com/NitzerEbbOfficial

3 Shades of Black: www.3shadesofblack.net

, www.facebook.com/threeshadesofblack

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τηλ .: +30 210 3468523

E-mail: stathis@thetemple.gr, jim@thetemple.gr

