Γενέθλια για τον Duff McKagan (GUNS N’ ROSES), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 56 του χρόνια!

Τα 56 του χρόνια κλείνει ο Αμερικανός μουσικός και συνθέτης, Duff McKagan, γνωστός πρωτίστως από την 12ετή θητεία του ως μπασίστας των Guns N’ Roses. Μικρότερος από τα οκτώ παιδιά της οικογένειας του, γεννήθηκε στο Seattle. Το πραγματικό του όνομα είναι Michael, αλλά η οικογένειά του, του έδωσε το παρατσούκλι Duff στην ηλικία των δύο και από τότε του κόλλησε. Μεγάλωσε ως επαναστάτης και ερωτεύτηκε την punk και τη glam rock μουσική από την εποχή που ήταν έφηβος. Ο αδερφός του Bruce, ήταν αυτός που του έμαθε να παίζει μπάσο, αλλά δεν ασχολήθηκε αμέσως με το συγκεκριμένο όργανο. Όταν έγινε 16 ετών, οι Fastbacks, τον προσέλαβαν ως ντράμερ, δίνοντάς του μια πρώτη ευκαιρία συμμετοχής στην αναπτυσσόμενη rock σκηνή του Seattle. Από τα τέλη του 1981, ξεκίνησε να παίζει σε διάφορα τοπικά punk σχήματα, ένα εκ των οποίων, ήταν οι Fartz που στο λίγο διάσημα που έμεινε μαζί τους, ηχογραφώντας αρκετά ντέμο, τον επηρέασαν έντονα μουσικά. Το 1983, μετακόμισε στο Los Angeles όπου συνάντησε τους Slash και Steven Adler και παρέα, αποφάσισαν να σχηματίσουν ένα τρίο, τους Road Crew. Η γνωριμία τους με τους Izzy Stradlin και Axl Rose, οδήγησε στην απόφαση να συνδυάσουν όλοι μαζί τις δυνάμεις τους και κάπως έτσι ιδρύθηκαν οι Guns N' Roses, το 1985. Μπορεί το ντεμπούτο τους, ένα χρόνο μετά, να θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ροκ άλμπουμ όλων των εποχών, η μη αποδοχή του όμως τον πρώτο καιρό, έκανε τον McKagan, να επιστρέψει στο Seattle, μέχρι που το "Welcome to the Jungle", έγινε μεγάλο hit. Βιώνοντας τη φθορά από τις εντάσεις που επικρατούσαν στο συγκρότημα, κυρίως λόγω των κυριαρχικών τάσεων του Axl Rose, έφτασε μια στιγμή που ο μουσικός, νιώθοντας απογοητευμένος από τη μουσική της μπάντας, συνέθεσε κάποια τραγούδια μαζί με τον Slash, για το “Brick by brick” του Iggy Pop, το 1990 και προσπάθησε να συνεχίσει με σόλο άλμπουμ. Η εξάρτηση του από το αλκοόλ είχε ξεφύγει όμως, με αποτέλεσμα το “Believe in me”, να αναδειχθεί σε μια αποσπασματική και δύσκολη προσπάθεια, που απέτυχε να τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου. Με το τέλος της περιοδείας, ανακάλυψε ότι το πάγκρεας του ήταν σε τόσο άσχημη κατάσταση, που αν δε σταμάταγε να πίνει, θα οδηγούνταν με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο. Μετά από μια διασκευή, για το “Sympathy for the Devil”, τα μέλη των Guns N’ Roses, χωρίστηκαν ώστε να πάρουν το χρόνο τους. Θεωρώντας ότι επρόκειτο για ένα διάλειμμα, ο McKagan ξεκίνησε να δουλεύει με τον Slash στο Slash Snakepit project μαζί με τα άλλα μέλη των Guns N' Roses, πλην του Rose, το 1995. Παράλληλα, αναμείχθηκε με τους Neurotic Outsiders και συμμετείχε και σε πολλά solo project. Τα χρόνια περνούσαν και ο Rose ανακοίνωσε στα μέλη της μπάντας, πως αν δε σταματούσαν να εργάζονται πάνω σε άλλα project, θα απολύονταν, οπότε ο μουσικός, αποφάσισε να διαχωριστεί από το συγκρότημα και προσχώρησε το 1997, στους Minute Warning, ένα punk rock σχήμα του Seattle, στο οποίο είχε ξαναβρεθεί, 15 χρόνια νωρίτερα. Από το τότε συνέχισε να κυκλοφορεί solo project, συμπεριλαμβανομένων των “ Beautiful Disease” του 1999, “Wasted Heart”, του 2009 και “The Taking”, του 2011, τα δύο τελευταία με το γκρουπ του, Loaded. Στο μεταξύ, το 2002, μαζί με τον Slash και τον Matt Sorum, ίδρυσε τους VelvetRevolver. To 2010, έγινε για σύντομο διάστημα μέλος της σύνθεσης, των Jane's Addiction, συμμετέχοντας στις ηχογραφήσεις για το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν την ίδια χρονιά. Εκτός από τη μουσική, ο McKagan, γράφει ως αρθρογράφος σε εβδομαδιαίες στήλες για διάφορα site στο διαδίκτυο και το 2011, κυκλοφόρησε και την αυτοβιογραφία του. Την ίδια χρονιά, ίδρυσε το Meridian Rock, μια εταιρεία διαχείρισης πλούτου για μουσικούς, στην οποία είναι επικεφαλής και της οποίας στόχος είναι να εκπαιδεύσει μουσικούς για τα οικονομικά τους. Στην προσωπική του ζωή, έχει παντρευτεί τρεις φορές και απέκτησε το πρώτο του παιδί το 1999.

Pin 23 Shares

Comments