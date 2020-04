Γενέθλια για τον Mike Portnoy (ex-DREAM THEATER), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 53 του χρόνια!

Μια σπουδαία φυσιογνωμία της μουσικής και ένας από τους σύγχρονους Θεούς των τυμπάνων, ο Mike Portnoy, κλείνει σήμερα τα 53 του χρόνια! Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Long Beach της Νέας Υόρκης και από μικρός, ανέπτυξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη μουσική, αφού ο πατέρας του, πέρα από τεράστιος οπαδός της ροκ, δούλευε και ως rock DJ, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Έτσι ο Mike, περιβαλλόταν διαρκώς από αμέτρητες ροκ μουσικές και μελωδίες ονομάτων όπως οι Beatles, Rolling Stones, Who, Led Zeppelin, Doors και Jimi Hendrix, που του είχαν κεντρίσει το ενδιαφέρον από νωρίς. Μέχρι τα πέντε του χρόνια, έβαζε δίσκους της δικής του συλλογής και άκουγε στο πικάπ του. Η αγάπη του για τη μουσική συνεχίστηκε μεγαλώνοντας και οι γονείς του βλέποντας πως για τον γιο τους, αυτό ήταν το μεγάλο πάθος της ζωής του, του έκαναν δώρο ένα σετ ντραμς, αποτελούμενο από τέσσερα κομμάτια, ως δώρο για τα 11α γενέθλιά του. Εκείνος άρχισε να μαθαίνει, παίζοντας ενώ άκουγε διάφορα κλασσικά ροκ άλμπουμ, με τις πρώτες του μεγάλες επιρροές να περιλαμβάνουν τους Keith Moon, Ringo Starr και John Bonham. Ήταν αυτοδίδακτος και είχε κερδίσει έναν μεγάλο όγκο των τεχνικών του, ακούγοντας και παίζοντας, Rush και Frank Zappa. Στα τέλη των 70’s, είχε αρχίσει να κλίνει προς heavy ήχους και προτιμούσε μπάντες, όπως οι Kiss, οι Iron Maiden και οι Ramones. Στο γυμνάσιο, παρακολούθησε τάξεις μουσικής θεωρίας και ξεκίνησε να παίζει σε τοπικές μπάντες,με τις οποίες έπαιζαν κυρίως heavy metal διασκευές, όπως οι Intruder, Rising Power και οι Inner Sanctum. Από τους τελευταίους, με τους οποίους κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ το 1986, αποχώρησε όταν έλαβε υποτροφία, για να παρακολουθήσει το Berklee Music College στη Βοστώνη. Μέχρι και σήμερα, ο ίδιος πιστεύει ότι η κασέτα που έστειλε μαζί με την αίτηση του στο Berklee, ήταν ο βασικός λόγος που κέρδισε την υποτροφία, αφού μέσα απ’ αυτή φαινόταν πως ήταν ένα ανοιχτό μυαλό, που ήθελε να μάθει πολλά διαφορετικά μουσικά στυλ. Στο κολέγιο, έλαβε επίσημη κατάρτιση στην αρμονία, θεωρία, την οργάνωση και την εκπαίδευση του αυτιού. Τα μαθήματα που έκανε, τον βοήθησαν ν’ αναπτύξουν τη μουσική του αίσθηση πολύ περισσότερο, απ’ ότι τις πραγματικές δεξιότητες του drumming του. Κάποια στιγμή, ενώ έκανε εξάσκηση σε έναν από τους χώρους του κολλεγίου, ο Portnoy, συνάντησε τον κιθαρίστα John Petrucci και το μπασίστα, John Myung και οι τρεις τους κόλλησαν αμέσως, λόγω των κοινών μουσικών προτιμήσεων τους και την κοινής τους καταγωγής, αφού όλοι προέρχονταν απ’τη Νέα Υόρκη.

Σχημάτισαν παρέα μια μπάντα, που απέκτησε αρκετή φήμη στο Berklee επειδή έπαιζε μουσική από Maiden και Rush σε αντίθεση με την πλειοψηφία των μαθητών που ενδιαφέρονταν για κλασσική και jazz μουσική. Αρχικά ονόμασαν το συγκρότημα, Majesty και αποφάσισαν να εντάξουν κι άλλους μουσικούς στη σύνθεσή τους. Με την προσθήκη των Kevin Moore στα πλήκτρα και Chris Collins στο μικρόφωνο, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους και να επικεντρωθούν στη μουσική τους. Άρχισαν να κάνουν εμφανίσεις και ηχογράφησαν και μια συλλογή από ντέμο και το Νοέμβρη του 1986, αφού αντικατέστησαν τον Collins με τον Charlie Dominici, άρχισαν να γίνονται όλο και πιο αναγνωρίσιμοι. Λόγω συνωνυμίας, με άλλο γκρουπ που ονομαζόταν επίσης Majesty, αναγκάστηκαν να αλλάξουν όνομα και μετά από πολύ σκέψη και ιδέες κατέληξαν στην ιδέα του πατέρα του Portnoy, που πρότεινε το “Dream Theater”, από έναν κινηματογράφο της California.

Συνολικά ηχογράφησε δέκα στούντιο άλμπουμ, πέντε live, μια συλλογή και 2 EP με τους Theater, για έξι εκ των οποίων είχε και το ρόλο του συμπαραγωγού. Επίσης ασκούσε στιχουργικά και βασικά συνθετικά καθήκοντα, ενώ έκανε και δεύτερα φωνητικά. Από το 1997 παράλληλα, ασχολούνταν με ένα δικό του project, τους Liquid Tension Experiment, που κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ στα πρώτα δύο χρόνια ζωής τους, συνεχίζουν όμως μέχρι σήμερα να είναι μουσικά ενεργοί. Επίσης την άνοιξη του 2010, αναπλήρωσε τη θέση του ντράμερ στους Avenged Sevenfold, μετά το θάνατο του Jimmy "The Rev" Sullivan, για τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ τους, “Nightmare”. Μετά το πέρας αυτών, η συνεργασία τους λύθηκε επί της ουσίας, παρά το γεγονός ότι ο Portnoy, έπαιξε σε τρεις εμφανίσεις της περιοδείας τους. Το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς ήρθε και η απόφαση του να αποχωρήσει απ’ τους Dream Theater, μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, είχε κουραστεί από τους αδιάκοπους ρυθμούς δουλειάς στην μπάντα και πρότεινε ένα διάλειμμα, κάτι που όμως δε βρήκε σύμφωνα τα υπόλοιπα μέλη των Theater, που αποφάσισαν να συνεχίσουν βρίσκοντας τον αντικαταστάτη του, ο οποίος ήταν τελικά ο Mike Mangini. Ο μουσικός συνέχισε, δημιουργώντας δύο δικά του project, τους Adrenaline Mob, με τους Russell Allen, Mike Orlando, Rich Ward και Paul DiLeo και τους Flying Colors, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχουν επίσης, οι Neal Morse, Steve Morse, Dave LaRue και Casey McPherson. Αμφότερα τα δύο γκρουπ, έχουν από μια στούντιο κυκλοφορία στο ενεργητικό τους. Γενικά είναι έντονα αναμειγμένος με το progressive rock είδος μουσικής και έχει συνισφέρει σημαντικά στην εξέλιξη του, έχοντας συμμετάσχει στη διαμόρφωση διαφόρων progressive rock σχημάτων και project. Είναι μεταξύ άλλων, ιδρυτικό μέλος του progressive rock supergroup, Transatlantic, που έχουν κυκλοφορήσει τρεις δουλειές, ενώ έχει συνεργαστεί είτε για live είτε για ηχογραφήσεις, με πολλά ονόματα του χώρου, όπως οι Hail!, Stone Sour, Fates Warning, Overkill, G3, Neal Morse και OSI. Ο Portnoy, έχει ξεχωρίσει για την ταχύτητα, την ακρίβεια και το φοβερό groove στο στυλ του παιξίματος του, έχοντας διακριθεί πολλές φορές και μάλιστα είναι και ο δεύτερος νεότερος ντράμερ, μετά τον Neil Peart, που έχει εισαχθεί ποτέ στο Modern Drummer's Hall of Fame, σε ηλικία 37 ετών.

Στην προσωπική του ζωή, είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά, τη Melody Ruthandrea και τον Max John. Ο γιος του, είναι επίσης ντράμερ και η μπάντα του, Next to none, άνοιξαν την εμφάνιση των Adrenaline Mob, πριν από δυο εβδομάδες στην Atlanta. Η γυναίκα του,Marlene, να προσθέσουμε τέλος, πως έπαιζε κιθάρα σε ένα γυναικείο συγκρότημα, τις Meanstreak, με δύο ακόμη μέλη τους να είναι παντρεμένες με τους John Petrucci και John Myung, αντίστοιχα.

Pin 102 Shares

Comments