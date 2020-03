Ηλίας Κυτίδης (EXILE OF HEAVEN,SENSE OF FEAR): «Στις μπάντες, όπως και στη ζωή, όλα είναι επιλογές!»

Το Rock Overdose, εν μέσω καραντίνας, είχε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Ηλία Κυτίδη των EXILE OF HEAVEN και SENSE OF FEAR, και έναν από τους βασικούς διοργανωτές του Kozani Four Festival. Μας έλυσε απορίες για την πρόσφατη ανακοίνωση της αποχώρησης 3 μελών από τους EXILE OF HEAVEN και μας μίλησε για τα μελλοντικά σχέδια του συγκροτήματος.

Γεια σου φίλε Ηλία! Καλώς ήρθες στο RockOverdose!

Γεια σου Ζήση! Χαίρομαι που τα λέμε, φίλε!

Σε τι φάση σε πετυχαίνουμε;

Είμαι στο σπίτι μου όπως ο περισσότερος κόσμος αυτό το διάστημα... προσέχουμε για να έχουμε! Κάνω υπομονή, κρατώ την ψυχραιμία μου και ασχολούμαι με διάφορα πράγματα όπως το gaming, διαβάζω ένα βιβλίο που είχα καιρό στο μάτι, ακούω μουσική, παίζω κιθάρα... γενικώς έχω βρει το χρόνο να κάνω πράγματα που έτσι και αλλιώς μου αρέσει να κάνω.

Πολύ ωραία! Μουσικά με τι ασχολείσαι;

Μουσικά όπως ξέρεις – αλλά να το πούμε και για όποιον δεν το ξέρει – είμαι σε δυο μπάντες, τους SENSEOFFEAR (Vocals) και τους EXILEOFHEAVEN (Vocals&rhythmguitar) και έχουν γίνει διάφορα πραγματάκια τελευταία... Με τους Sense ηχογραφούμε ένα κομμάτι που θα αποτελέσει τον προπομπό για το επόμενο μας album, απλά τώρα πάγωσαν όλα με το γνωστό θέμα του κωρονοϊού. Για τους Exile, το πρόσφατο νέο είναι η αποχώρηση των μελών που φαντάζομαι θα διάβασες...

Ναι, είδαμε την ανακοίνωση που βγάλατε και πραγματικά ξαφνιαστήκαμε... τι ακριβώς έγινε εκεί;

Ναι κοίτα, για τον κόσμο που βλέπει απ’ έξω και πολύ αραιά τα πράγματα,είναι λογικό να ξαφνιάστηκε γιατί παρουσιάσαμε σε κάποια lives τα τελευταία χρόνια ένα αρκετά δυνατό και δεμένο σύνολο με αυτό το lineup. Η αλήθεια είναι όμως πως εδώ και καιρό το κλίμα μέσα στο συγκρότημα δεν ήταν καλό. Χωρίς να μπω σε «κουτσομπολίστικες» λεπτομέρειες, απλά θα πω οτι υπήρχε αδιαφορία... και εν τέλει ο καθένας έφυγε για τους δικούς του λόγους. Με τους 2 από τους 3 ήταν άλλωστε κοινή απόφαση που είχε παρθεί πολλούς μήνες πριν. Η μόνη διαφορά ήταν οτι είχαμε κανονίσει να συμμετέχουν και στο καινούριο album που είχαμε αρχίσει να δουλεύουμε, και μετά να αποχωρήσουν. Αυτό το τελευταίο με δική τους πρωτοβουλία δεν έγινε. Εγώ προσωπικά σέβομαι τον καθένα από τα παιδιά και την απόφασή τους, οπότε δε θέλω να μπούμε σε μια διαδικασία κατηγοριών, δεν ωφελεί κανέναν. Στις μπάντες, όπως και στη ζωή, όλα είναι επιλογές. Να είναι καλά και να ασχοληθούν με ό, τι θέλουν στο μέλλον.

Άρα η μπάντα συνεχίζει; Γιατί όταν τα 3 από τα 5 μέλη αποχωρούν, κάποιοι μπορεί να αναρωτηθούν για το μέλλον...

Όχι, σε καμία περίπτωση! Συνεχίζουμε κανονικά, μην ανησυχείτε για αυτό. Οι ExileofHeaven είναι μια μπάντα που θα κλείσει 10 χρόνια φέτος τον Αύγουστο, και - όπως και πάρα πολλές άλλες μπάντες – έχει περάσει από αρκετές αλλαγές στο lineupτης. That’slife! Ψάχνουμε για νέα μέλη και συνεχίζουμε!

Όσον αφορά το νέο δίσκο; Τι θα κάνετε με αυτό το θέμα;

Ο δίσκος θα βγει, όπως και να ‘χει! Υλικό συνθετικά υπάρχει...Είχαμε παίξει κάποια από αυτά τα καινούρια κομμάτια στα τελευταία μας lives πέρυσι και πήραμε πάρα πολύ θετικά σχόλια από τον κόσμο. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι οτι με την αποχώρηση των μελών πέφτει πολύ μεγαλύτερο βάρος πάνω μου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει στην ουσία εγώ και ο Θανάσης ο Πλιάτσιος, φίλος και συνοδοιπόρος από την αρχή της μπάντας, ο οποίος θα βρίσκεται onceagain πίσω από το Drumkit. Εγώ θα γράψω όλες τις ρυθμικές κιθάρες και τις φωνές, ίσως και κάποια πλήκτρα. Από κει και πέρα, με τη βοήθεια φίλων μουσικών που θα παίξουν ως session το μπάσο και τα solos, θέλω να πιστεύω οτι, αν όχι φέτος, μέσα στο πρώτο μισό της επόμενης χρονιάς θα είναι έτοιμος για κυκλοφορία!

Ευχάριστο νέο! Μέχρι τότε τι να περιμένουμε από σένα; Ίσως κάποια εμφάνιση με τους SENSEOFFEAR;

Η αλήθεια είναι οτι με τους Sense πάιξαμε αρκετά και πολύ καλά lives το 2019. Παίξαμε με Queensryche, με GusG, με BlazeBayley... ήταν μια εξαιρετική χρονιά μπορώ να πω. Λες και το ξέραμε οτι φέτος θα παραλύσουν όλα! Χαχαχα! Ας περάσει όλο αυτό Ζήση, γιατί βλέπεις οτι έχουν ακυρωθεί τα πάντα προς το παρόν... να είμαστε καλά όλοι, και θα γίνουν και επόμενα πράγματα σίγουρα. Δε χανόμαστε!

Αυτό είναι το metalspirit! Χαίρομαι πολύ Ηλία, η τελευταία κουβέντα σε σένα!

Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και το βήμα που μου έδωσες για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα και να απαντήσω έμμεσα και σε φίλους των Exile που έστελναν μηνύματα για να ρωτήσουν. Metal lives on, brothers and sisters! Stay safe and keep it true!

