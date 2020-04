Νέο Lyric Video των Yoth Iria

Οι Yoth Iria έδωσαν στη δημοσιότητα το Lyric Video στη διασκευή του "Visions of the Dead Lovers" των Rotting Christ από το EP τους ''Under His Sway'', που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο.

Pin 17 Shares

Comments