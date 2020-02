Στα ουράνια οι τιμές εισιτηρίων των Rage Against the Machine

Η μπάντα έχει δηλώσει ότι ο καλύτερος τρόπος για την καταπολέμηση της κοινωνικής και οικονομικής αδικίας είναι ο αποκλεισμός των φτωχών ανθρώπων εντελώς έξω από την αγορά.

Για το λόγο αυτό, οι Rage Against the Machine ξεκινούν την τιμολόγηση των εισιτηρίων τους από $190 και φτάνουν ως τα $300, διαλέγοντας ουσιαστικά το κοινό που θέλουν να προσεγγίσουν.

Σε απάντηση για τις εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων, δημιουργήθηκε μια νέα ομάδα ακτιβιστών που ονομάζεται Rage Against Rage Against the Machine.

Pin 0 Shares

Comments