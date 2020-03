Το πρόγραμμα της συναυλίας των RAZORLIGHT για το Σάββατο 14 Μαρτίου!

Ελληνικός Κόσμος, Κτήριο 56 (Πειραιώς 254)

Σάββατο 14 Μαρτίου

RAZORLIGHT

opening act: SON



Το πρόγραμμα της συναυλίας - οι Son είναι το opening act!

Το πρόγραμμα της πολυ-αναμενόμενης, πρώτης εμφάνισης των Razorlight στην Ελλάδα για το Σάββατο 14 Μαρτίου είναι το εξής:

Doors open: 20.00

Son: 21.25 – 21.45

Razorlight: 22.15

Τη συναυλία θα ανοίξουν οι Son. Το Αθηναϊκό συγκρότημα μόλις κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του "A Storm Of Soap And Other Things”, όπου συνδυάζουν την 90ς indie-rock αισθητική με το math-rock.

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται στην τιμή των 10 ευρώ. Στο ταμείο η τιμή θα είναι 15 ευρώ.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Προπώληση: 10 Ευρώ

Ταμειο: 15 Ευρώ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.viva.gr, www.public.gr, καταστήματα Public, Wind, Ευρυπίδης.

Οι μεταπωλητές χρεώνουν κόστη διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Info: www.detoxevents.gr

Οι Razorlight έρχονται επιτέλους στην Ελλάδα! Το συγκρότημα του Johnny Borrell θα εμφανιστεί για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα, το Σάββατο 14 Μαρτίου στο Κτήριο 56 στον Ελληνικό Κόσμο (Πειραιώς 254).

Μετά την επιτυχημένη εμφάνιση της Anna Calvi την περασμένη χρονιά, τα J3 live sessions του Jameson Irish Whiskey παρουσιάζουν φέτος ένα από τα πιο επιτυχημένα της Μεγάλης Βρετανίας για τον 21ο αιώνα!

Ο Johnny Borrell σιγουρα έχει την ικανότητα να γράφει έξοχα τραγούδια που γίνονται και μεγάλα hits. Πολλοί θα ήθελαν να έχουν γράψει τα “Wire to Wire”, “America”, “Golden Touch”, “In The Morning”, “Somewhere Else”, “Stumble and Fall”, τραγούδια που έχουν χαραχθεί στη μνήμη μιας ολόκληρης γεννιάς.

Χάρη σε τέτοιους “ύμνους”, οι Razorlight έχουν διανύσει μια εξαιρετική πορεία στα charts της Μεγάλης Βρετανίας. Ο πρώτος δίσκος τους “Up All Night” έγινε 4 (!) φορές πλατινένιος. Ακολούθησε το ομώνυμο “Razorlight” που έγινε 5 (!) φορές πλατινένιο! Το δε τρίτο “Slipway Fires”, είχε μέσα ίσως τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, το “Wire to Wire”! Κέρδισαν υποψηφιότητες για 2 Brit Awards και 2 NME Awards, ενώ παράλληλα εμφανίστηκαν σε αρένες και τα μεγαλύτερα φεστιβάλ. Το 2018 το συγκρότημα επέστρεψε στη δισκογραφία με το “Olympus Sleeping” και τις ζωντανές εμφανίσεις.

