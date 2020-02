Υποδεχθείτε τη νέα ελληνική metal μπάντα PASSENGERS IN PANIC.

Δελτίο Τύπου

«Είμαστε οι Passengers in Panic, μια metal μπάντα με έδρα την Αθήνα. Το ταξίδι μας ξεκίνησε το 2019 στην Αθήνα. Τα οχήματά μας είναι οι επιρροές μας από διαφορετικούς πολιτισμούς, παραδόσεις και μουσικά υπόβαθρα καθώς και η ποίηση και η λογοτεχνία. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας στα εξαιρετικά ταξίδια μας.

Line Up

Bass/music composition : Lefteris Christou ( ex bass player /core member of Inactive Messiah, ex bass player/ core member of Womb of Maggots)

Guitar/music composition : Aliki Arcania Sarakatsanou( guitar player /core member In Aherusia 2004-2018, uitar /composition/production in Funeral Storm from 2017, guitar and composition in Karkinos from 2018.)

Lead vocals /lyrics / accordion : Kally - Voo ( accordion /vocals in Dalkania 2013-2018).

