28 Έλληνες Metal μουσικοί διασκευάζουν το “Future World” των PRETTY MAIDS (Βίντεο)

Πώς μπορείς, μέσα στο lockdown, να ανατρέψεις την αρνητική έννοια της ρήσης του Σόλωνα «Αργία μήτηρ πάσης κακίας»; Μα φυσικά με πολλή μουσική, πολλούς μουσικούς, λίγο Pretty Maids, λίγο “Future World”, πολύ καλή διάθεση και δημιουργικότητα.

Όπως μας αναφέρει ο εμπνευστής Δημοσθένης Κωστόπουλος (Acid Death), «Η όλη ιδέα προέκυψε ξαφνικά ένα πρωινό, εν μέσω lockdown. Χωρίς πολλή σκέψη τηλεφωνώ στο Σάββα Μπετίνη (Acid Death) και του περιγράφω την ιδέα.

Δημοσθένης: Μπορείς να βοηθήσεις στη μίξη του ήχου και εγώ να ασχοληθώ με την οργάνωση του κόσμου και την υλοποίηση του βίντεο;

Μπορείς να βοηθήσεις στη μίξη του ήχου και εγώ να ασχοληθώ με την οργάνωση του κόσμου και την υλοποίηση του βίντεο; Σάββας:Μέσα! Έτσι κι αλλιώς όλη μου την ημέρα την περνάω μέσα στο studio.

Στη συνέχεια ακολούθησαν τηλεφωνήματα και μηνύματα προς τους απανταχού φίλους – μουσικούς ανά την Ελλάδα, με τη προσδοκία να δεχτούν να συμμετάσχουν στο όλο εγχείρημα. «Ναι!», «Μέσα!», «Γουστάρω!», μερικές από τις απαντήσεις τους και ήδη είχαμε κάνει το πρώτο βήμα.

Επόμενο βήμα. Να δώσω τις σχετικές οδηγίες, όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι. Με πλάνα από το κινητό του καθενός και με μία κάρτα ήχου, η βιντεοσκόπηση/ηχογράφηση θα έπαιρνε σάρκα και οστά. Στη συνέχεια ξεκίνησα το στήσιμο του κομματιού στο προσωπικό μου home studio. Σκέφτηκα πως ήθελα να βάλω ένα δικό μου trademark στο κομμάτι, χωρίς ωστόσο να ξεφύγω πολύ από την αρχική εκτέλεσή του. Έπιασα λοιπόν την κιθάρα και ξεκίνησα το στήσιμο. Ακολούθησε το μοίρασμα του κομματιού σε όλους, ώστε να μπορέσουν να «πατήσουν» πάνω του και να γράψουν. Το κινητό και το messenger πήραν φωτιά, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες σε όλους τους μουσικούς. Μετά το τέλος των βιντεοσκοπήσεων/ηχογραφήσεων, ακολούθησε η συγκέντρωση του υλικού και ένα post production από μένα, ώστε να έχω μία εικόνα για το πού βαδίζουμε. Μόλις είδα πως όλα είναι εντάξει, έστειλα τα ηχητικά μέρη στον Σάββα και ξεκίνησα να ασχολούμαι με την επεξεργασία της εικόνας.

Μετά από πολλές ώρες δουλειάς και ατελείωτο ξενύχτι, ιδού το αποτέλεσμα. Για μένα προσωπικά όλο αυτό το project είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για τις δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι μας.

Μπροστά ακόμα και στα μεγαλύτερα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν, η ανάγκη για επικοινωνία με τους ανθρώπους δεν διακόπτεται και η δίψα για δημιουργία μουσικής δεν σταματάει.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσοι έβαλαν την πινελιά τους στο κομμάτι και ιδιαίτερα στους φίλους και αδερφούς Σάκη Αναστασιάδη, Σάββα Μπετίνη και Νάντια Βλαχοπούλου, που με στήριξαν με τον τρόπο τους σε αυτή την προσπάθεια».

Συμμετέχουν με τυχαία σειρά:

Babis Tsolakis (Χ-Fragile Vastness)

Kostas Alexakis (Acid Death, Voidnaut)

Andreas Albert Hitter (Albert, Piranha)

Tassos Krokodilos (Spitfire)

Tasos Lazaris (Hyperfuel, Side Effect, Fortress Under Siege)

Stelios Ventas (solo artist)

Nadja V. (Dracondia)

Maria Galiatsou (ex-Evil Within)

Alex Christopoulou (solo artist)

Dionisis Christodoulatos (Sorrowful Angels)

Thomas Trampoyras (ex-Flames, Darkest Color, Repentless)

Van Gimot (Virus of Koch, Agos)

Fotis Benardo (SiΧforNinE)

Miltos Tzal (Selefice)

Bill Courier (Death Courier)

Bill Zobolas (Soulskinner, Thou Art Lord, ex-Rotting Christ)

Elias Loginidis (Spitfire)

Jim Mutilador (Yoth Iria, ex- Rotting Christ)

Dimitris Charisis (Released Anger)

Marios Iliopoulos (Nightrage)

Kostas Krikos (Voidnaut)

Manolis Tsigos (Innerwish)

Kostas Koskinas (Piranha)

Savvas Betinis (Acid Death)

Themis Katsimihas (ex-Acid Death)

Sakis Anastasiadis (ex-Terrordrome)

John Anagnostou (Acid Death, Released Anger)

Denis Kostopoulos (Acid Death, Piranha)

Mixed and Mastered by Savvas Betinis at S.I.A. Recordings

Video Editing & Recording by Denis Kostopoulos

