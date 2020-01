4 χρόνια από την κυκλοφορία του “Dystopia” των MEGADETH!

Σαν σήμερα 4 χρόνια πριν, οι Megadeth κυκλοφορήσαν το 15ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο "Dystopia" , σε αυτό συμμετείχαν για πρώτη φορά ο πρώην drumer των Lamb Of God, Chris Adler, και ο κιθαρίστας Kiko Loureiro των Angra.

To "Dystopia" γνώρισε από τη πρώτη στιγμή μεγάλη επιτυχία και πήρε διθυραμβικές κριτικές από περιοδικά σε όλο τον κόσμο, και μπήκε σε top 10 και top 20 πολλών χωρών.

Tracklist:

1 The Threat Is Real

2 Dystopia

3 Fatal Illusion

4 Death From Within

5 Bullet To The Brain

6 Post American World

7 Poisonous Shadows

8 Conquer Or Die!

9 Lying In State

10 The Emperor

11 Foreign Policy

