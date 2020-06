Christian Hector (AHAB) στο Rock Overdose: “Αυτό που αγαπώ κυρίως στο Funeral Doom είναι η ‘έκσταση’ και το ταξιδιάρικο mood’.

Με αφορμή τη νέα και πρώτη live κυκλοφορία των Γερμανών Funeral Doom Metallers Ahab με τίτλο 'Live Prey' το οποίο κυκλοφορεί μέσω της Napalm Records στις 26 Ιουνίου, το RockOverdose.gr και ο Γιώργος Μαρκογιαννάκης είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τον Christian Hector (κιθαρίστα και συνιδρυτή της μπάντας) για πολλά και διάφορα θέματα όπως για το μέλλον της μουσικής σκηνής λόγω κορωνοϊoύ, τα επερχόμενα σχέδια της μπάντας, το πως συνδέεται η μπάντα με την λογοτεχνία, τη φιλία μεταξύ μελών μιας μπάντας και πολλά άλλα...

RockOverdose: Καλησπέρα Chris, τι κάνεις, πως είναι η κατάσταση στη Γερμανία αυτές τις μέρες λόγω του κορωνοϊoύ);

Christian Hector (Ahab): Θα λεγα πως προχωράει προς τη κανονικότητα η όλη κατάσταση. Στην Ελλάδα πως είναι τα πράγματα; Ένας Έλληνας φίλος μου, μου είπε πως σχεδόν εξαλείφθηκε ο ιός εκεί.

RockOverdose: Ναι η αλήθεια είναι πως πήραμε γρήγορα μέτρα προφύλαξης, γιατροί και κυβέρνηση κατάφεραν και προστάτευσαν τη δημόσια υγεία γρήγορα με μικρό αριθμό κρουσμάτων και νεκρών, απλά ελπίζω να μην ξαναγίνει κάποιο lockdown γιατί θα είναι

ιδιαίτερα επιζήμιο για την Ελλάδα και για όλο το κόσμο.

Μιας και το αναφέραμε ποια είναι η γνώμη σου για το κορωνοϊό;

Christian Hector (Ahab): Όπως και να το κάνεις είναι ένας ιός, ένας επικίνδυνος ιός, όχι τόσο επικίνδυνος για μένα ή για σένα, άλλα πιο πολύ για τους γονείς μας. Παρόλα αυτά έχω σπουδάσει βιολογία...

RockOverdose: Α τέλεια όποτε έχεις πολλές γνώσεις σχετικά με ιούς και για το συγκεκριμένο ιό.

Christian Hector (Ahab): Ναι αρκετά μεγάλη γνώση θα λεγα, αν και δεν είμαι βιολόγος αλλά μπορώ να καταλάβω πως όλο αυτό επιδρά στον οργανισμό και στο σώμα ενός ανθρώπου. Στην Γερμανία αν και τα πήγαμε πολύ καλά με χαμηλό αριθμό κρουσμάτων και νεκρών συγκριτικά με Γαλλία ή Ιταλία, δεν μπορώ να καταλάβω πως ο περισσότερος κόσμος, δεν αντιλήφθηκε τη σημασία της πρόληψης και το τι θα επακολουθούσε αν δεν παίρναμε τα μέτρα που πήραμε πρόωρα.

RockOverdose: Σε καταλαβαίνω απόλυτα! Ας πάμε τώρα και στα μουσικά θέματα τα οποία επηρεάζονται φυσικά και από όλη αυτή τη κατάσταση με τον κορωνοϊό.

Πολλά μαγαζιά αρχίζουν και κλείνουν ειδικά στην Αμερική , όπως και πολλά καλοκαιρινά festival ακυρώνονται το ένα μετά το άλλο.

Εσείς παρ' όλα αυτά κυκλοφορήσατε το πρώτο σας live album και επίσης πρώτη κυκλοφορία μετά από 5 ολόκληρα χρόνια, με τίτλο 'Live Pray'.

Πιστεύεις πως θα υπάρχει κάποιο αρνητικό αντίκτυπο σχετικά με τις πωλήσεις

αυτού του album;

Christian Hector (Ahab): Εμ, από τη μια μπορείς να πεις πως είναι ένα live album και είναι απλά εκτελέσεις παλιών μας κομματιών από το πρώτο μας album, οπότε δεν παρουσιάσαμε κάτι καινούργιο απλά παίζαμε live τα τελευταία 5 χρόνια και οι fans μας σίγουρα είναι 'διψασμένοι' για να ακούσουν πλέον νέο υλικό από τους Ahab.

Ελπίζω πάντως να αρέσει στο κόσμο το νέο μας live album και να το αγοράσουν, το οποίο είναι ήδη sold out στη special edition που βγάλαμε, όποτε πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής!

RockOverdose: Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να γράψετε και νέο υλικό παράλληλα;

Christian Hector (Ahab): Ναι βασικά ξεκινήσαμε ήδη να γράφουμε νέο υλικό και θα συνεχίζαμε αρχές του 2020, αλλά ο κορωνοϊός μας χάλασε τα πλάνα εντελώς, οπότε το αναβάλαμε για αργότερα.

RockOverdose: Όπως όλες οι μπάντες δυστυχώς. Εύχομαι γρήγορα να συνεχίσετε την σύνθεση των νέων κομματιών. Έχετε έρθει ποτέ Ελλάδα, και αν όχι είναι στα μελλοντικά σας σχέδια;

Christian Hector (Ahab): Ναι φυσικά και έχουμε έρθει στην Ελλάδα, μια φορά στην Αθήνα και έχω πάει και διακοπές στην Κέρκυρα. Έχω έναν φίλο που μένει μόνιμα στην Αθήνα, ο οποίος είναι και ο τραγουδιστής των Scar of the Sun και είχε έρθει να με δει στη Κέρκυρα γιατί είναι και από εκεί και μας έκανε μια ξενάγηση κάτι το οποίο ήταν πραγματικά πολύ ωραίο. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.

RockOverdose: Τέλεια, οπότε καιρός να ξανάρθετε σύντομα, ήδη τα αεροδρόμια έχουν ανοίξει οπότε ότι καλύτερο!

Όσον αφορά στο στυλ της μουσικής των Ahab, έχετε εγκαινιάσει ένα νέο είδος Doom Metal, το οποίο το ονομάζετε Funeral Doom Metal.

Ακούγοντας το είδος Doom Metal, το μυαλό μου πάει κατευθείαν στους Solitude Aeternus, Candlemass κλπ. Ποια είναι όμως η διαφορά του κλασσικού Doom Metal με το Funeral;

Ακούγοντας τη μουσική σας, θα καταλάβει κάποιος πως έχετε προσθέσει και progressive στοιχεία και έχετε κατά κάποιο τρόπο εκμοντερνίσει το είδος αυτό.

Christian Hector (Ahab): Πηγαίνοντας πίσω στο 2004 από ότι θυμάμαι καλά, το Funeral Doom Metal υπήρχε ήδη προφανώς. Occult Μπάντες όπως οι Esoteric οι οποίοι ήταν πιο ψυχεδελικοί ή οι Tyranny είχαν ήδη ξεκινήσει το είδος αυτό, οπότε δε θα λεγα ότι εμείς το αρχίσαμε αλλά σαν Ahab προσθέσαμε πιο πολλά riffs στο ήδη Funeral Doom και πολλοί μας είπανε πως ακουγόμαστε πιο πολύ σαν Death Doom.

Σίγουρα ακόμα έχουμε στοιχεία του Funeral Doom αλλά όπως σωστά είπες, έχουμε προσθέσει και progressive στοιχεία στον ήχο μας ή ακόμα και Jazzy στοιχειά με περίεργα και διαφορετικά tempo.

RockOverdose: Κατά τη προσωπική μου άποψη είναι πολύ καλύτερα έτσι, με πιο πολλή ποικιλία γιατί το Doom Metal όπως και το Stoner από μόνο του σε κάποιες φάσεις καταντάει λίγο βαρετό στα σημεία (γέλια και από τους δύο), οπότε είναι μια σωστή κίνηση να του προσθέτεις και ένα διαφορετικό στοιχείο σαν bonus.

Christian Hector (Ahab): Αυτό που αγαπώ κυρίως στο Funeral Doom είναι η 'έκσταση', το ταξιδιάρικο mood που σου προσφέρει αυτή η επανάληψη σαν να πηγαίνεις αργά με το ρυθμό των κυμάτων, αλλά έχεις δίκιο πως κάποιες funeral doom μπάντες είναι όντως βαρετές (γέλια). Από την άλλη άμα ακούσεις τους Tyranny, αν και έχουν πολλές επαναλήψεις καταφέρνουν και το κάνουν πολύ καλά και σωστά και άμα σου αρέσει και το πιο ψυχεδελικό οι Esoteric είναι οι πιο κατάλληλοι για αυτό, γράφοντας πραγματικά

πολύ καλή μουσική!

RockOverdose: Εννοείται πως θα τους τσεκάρω και τους δυο, πολύ ενδιαφέρον! Ας πάμε πίσω στο 2006 και στο ντεμπούτο σας album με τίτλο 'The Call of the Wretched Sea' το οποίο το κυκλοφορήσατε με την Napalm Record σωστά;

Christian Hector (Ahab): Ακριβώς...

RockOverdose: Τι θυμάσαι από τότε σχετικά με την υποστήριξη και τη προώθηση του album σας από τη Napalm; Τελικά είναι απαραίτητο μια μπάντα να ανήκει σε δισκογραφική εταιρία στις μέρες μας, στην εποχή του streaming service και του internet;

Christian Hector (Ahab): Χμ, αυτή είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη ερώτηση...καταρχάς θα πρέπει να δεις εαν μπορείς να ζήσεις από τη μουσική και από τα χρήματα που κυκλοφορείς με τη μπάντα σου. Θα πρέπει να δουλέψεις πολύ σκληρά, πρέπει να έχεις πολλές επαφές και μια κινητήρια δύναμη από πίσω σου. Για να τα καταφέρεις όλα αυτά μόνος σου, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε εξαρτάται καθαρά στο τι σου αρέσει εσύ να κάνεις.

Εάν θέλεις να είσαι σε πιο underground μουσική δεν χρειάζεται να υπογράψεις με κάποια δισκογραφική εταιρία, παρά μόνο με μια απλή εταιρία διανομής ή κάτι τέτοιο. Εάν από την άλλη θες να γίνεις ένα μεγάλο όνομα και να ακολουθήσεις μια καριέρα, θα πρότεινα να ξεκινήσεις με μια μικρή εταιρία και να πηγαίνεις σιγά σιγά σε μια μεγαλύτερη.

Εμείς γνωρίζουμε προσωπικά τον Markus, το αφεντικό της Napalm Records εδώ και πολλά χρόνια και όταν τον ρωτήσαμε σχετικά με την ένταξη μιας funeral doom metal μπάντας στο roster της εταιρίας, μας είπε πως βρήκε το όλο concept πολύ cool και είμαστε πάντα καλοί σε αυτό που κάνουμε, οπότε πίστεψαν σε εμάς και μας υποστήριξαν αμέσως.Μας έδωσαν τότε 500 ευρώ και από τότε μέχρι τώρα , πουλήσαμε πάνω από 10.000 αντίτυπα του πρώτου μας album, οπότε μπορείς να το θεωρήσεις κατά γενική ομολογία και μια πολύ καλή και κερδοφόρα προσθήκη στο ενεργητικό της Napalm.

O Markus πάντα μας έλεγε: "Δεν μπορώ να καταλάβω απόλυτα τη μουσική σας και στις συναυλίες σας θα πρέπει να έχετε πιο δυνατή σκηνική παρουσία, αλλά μου αρέσετε, μου αρέσετε πραγματικά" (γέλια και από τους δυο).

RockOverdose: Ναι γιατί δεν είστε μια μπάντα που γράφετε album κάθε δυο χρόνια για παράδειγμα, αλλά μπορεί να το καθυστερείτε λιγάκι και να βγαίνει προς τα έξω κάτι πιο ποιοτικό και καλοδουλεμένο και αυτό είναι το νόημα...

Christian Hector (Ahab): Ναι και πιστεύω πως πλέον η Napalm δεν επενδύει τόσο σε νέα ονόματα, όπως έκανε παλιότερα πριν 10 ή 5 χρόνια για παράδειγμα. Είναι πιστεύω η δεύτερη μεγαλύτερη ανεξάρτητη metal εταιρία παγκοσμίως στην εποχή μας και πρέπει να υπογράφουν και ονόματα συγκροτημάτων και στυλ μουσικής που εμένα προσωπικά δε μου αρέσουν καθόλου, αλλά δε μας λένε τι να κάνουμε ποτέ σχετικά με τη μουσική μας κατεύθυνση, πως να το κάνουμε ή ακόμα και για τα εξώφυλλα μας.

RockOverdose: Το όνομα σας είναι επηρεασμένο από τον Moby Dick από όσο γνωρίζω. Διαβάζεις συχνά βιβλία;

Christian Hector (Ahab):Όλα μας τα albums είναι επηρεασμένα από βιβλία και προσπαθούμε να μεταφέρουμε όλο και πιο πολύ τη λογοτεχνία μέσα στη μουσική και στους στίχους μας. Προσωπικά διάβαζα και διαβάζω βιβλία, πόσο μάλλον τώρα και με τους Ahab.

RockOverdose: Θα έγραφες στίχους, σχετικά με ένα προσωπικό σου θέμα σε κομμάτι των Ahab;

Christian Hector (Ahab): Χμ βασικά το έχω ήδη κάνει και πάντα το έκανα, επηρεασμένος από κάτι που είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο και το μετέτρεψα με τον τρόπο μου σε κάτι προσωπικό. Από την άλλη δεν μπορείς να λες για τον Captain Ahab και παράλληλα να λες για τη ζωή σου όταν είσαι έξω σε περιοδεία. (γέλια)

RockOverdose: (γέλια) Ναι όντως αυτό πάει σε κάτι πιο Motley Crew ...

Christian Hector (Ahab): (γέλια) Ναι ή και Motorhead! Πάντως ναι υπάρχουν πολλά προσωπικά θέματα μέσα στους στίχους μου.

RockOverdose: Τώρα σχετικά με την ονομασία της μπάντας, ο Ahab ήταν και ο 7ος βασιλιάς του Ισραήλ σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη. Ποια είναι η γνώμη σου σχετικά με τις θρησκείες;

Christian Hector (Ahab): Όπως σου είπα και πριν μιλώντας για τον κορωνοϊό, έχω σπουδάζει βιολογία και για αυτό είμαι άνθρωπος που στηρίζεται πολύ στην επιστήμη. Η θρησκεία είναι μέρος της ανθρωπότητας, σίγουρα υπάρχει από τα παλιά χρόνια και πιστεύω ότι προέρχεται από την προσπάθεια των ανθρώπων, να εξηγήσουν κάτι το οποίο πραγματικά δεν καταλάβαιναν ή θέματα με τα οποία δεν μπορούσαν να συνεργαστούν συναισθηματικά με τους εαυτούς τους.

Προσωπικά εμένα δε με νοιάζει η θρησκεία αν και δε με ενοχλεί αν κάποιος είναι θρησκευόμενος και το σέβομαι, όσο αυτοί σέβονται τους άλλους. Επίσης η πνευματικότητα δεν είναι κάτι κακό, όταν π.χ. είσαι πολύ κοντά στη metal μουσική είναι σαν μια θρησκεία γιατί μπορείς να πεις ότι είναι η

μοναδική μουσική που μπορώ να ακούσω και μπορεί να με θεραπεύσει από πολλά πράγματα κυρίως ψυχολογικά.

RockOverdose: Η μπάντα όπως διαβάζω ιδρύθηκε το 2004 από εσένα και τον Daniel, ο οποίος παίζει κιθάρα, τραγουδάει και παίζει και πλήκτρα στους Ahab. Καταρχάς είστε κολλητοί με τον Daniel; Πιστεύεις πως η φιλία παίζει σημαντικό ρόλο στη χημεία και στη πορεία μιας μπάντας;

Christian Hector (Ahab): Ναι φυσικά! Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να κερδίζεις πολλά πολλά λεφτά και να υπάρχει παράλληλα υπέρμετρος εγωισμός μέσα σε μια μπάντα. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις έτσι μια δυνατή φιλία όπως εγώ και ο Daniel ,με τον οποίο εδώ και 23 χρόνια σχεδόν γράφουμε μουσική μαζί και τον θεωρώ κολλητό μου. O Daniel έχει βαπτίσει και τον γιο μου και ο Stephan (o μπασίστας των Ahab) έχει βαπτίσει τη κόρη μου.

Είμαστε πολύ καλοί φίλοι και με τον Cornelius (drums). Μπορεί να μη μένουμε κοντά, αλλά όταν βρισκόμαστε μαζί σε περιοδεία είναι πραγματικά πολύ όμορφα και υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα.

RockOverdose: Σχετικά με τον νέο επερχόμενο υλικό που ετοιμάζετε. Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε κάποιο καινούργιο στοιχείο στη μουσική σας συγκριτικά με παλιά;

Christian Hector (Ahab): Εξαρτάται πάντα σε τι θεωρείς εσύ ή ο καθένας ότι είναι καινούργιο. Πάνε πέντε χρόνια από τότε που κυκλοφορήσαμε το τελευταίο μας album και σίγουρα έχουμε νέα ακούσματα, επιρροές και μουσικές γνώσεις από τότε. Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις γενικά τη μουσική σου και τι καινούργιο μπορεί να υπάρχει σε κάθε κυκλοφορία. Είναι σαν να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν και να στο πει ένας που έχει καιρό να τα δει και εσύ να μη το έχεις πάρει χαμπάρι επειδή τα βλέπεις κάθε μέρα.

RockOverdose: Η τελευταία ερώτηση ανήκει σε σένα μεταφέροντας ένα μήνυμα στους Έλληνες οπαδούς σας.

Christian Hector (Ahab): Εύχομαι πραγματικά να έρθουμε σύντομα ξανά στην Ελλάδα, γιατί είχαμε περάσει πολύ ωραία! Θυμάμαι τις απογευματινές κυρίως βόλτες στους δρόμους της Αθήνας αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς πως λέγεται το μέρος όπου γινόντουσαν πολλά επεισόδια. Θυμάμαι επίσης πως είχε πολλούς μεταλλάδες και punks...

RockOverdose: Αααα ναι εννοείς τα Εξάρχεια.

Christian Hector (Ahab): Ναι Μπράβο τα Εξάρχεια!Ήταν πραγματικά πολύ όμορφα εκεί και θα θέλαμε πολύ να ξανάρθουμε σύντομα.

RockOverdose: Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου Chris και Καλή επιτυχία στο νέο σας live album και εύχομαι ότι καλύτερο στους Ahab.

Christian Hector (Ahab): Ευχαριστώ πολύ και εγώ και καλό απόγευμα!

