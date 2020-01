AVENGED SEVENFOLD: Ακούστε το νέο τραγούδι “Set Me Free”

Οι Avenged Sevenfold μέσω της mail list όσων ανήκουν στην DeathBat Nation, το επίσημο διαδικτυακό fan clud τους δηλαδή, έστειλαν νέο τραγούδι. Το Set Me Free, είχε ηχογραφηθεί για το αλμπουμ Hail To The King (2013) και δεν είχε κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Θα υπάρχει στην streaming έκδοση του Diamonds In The Rough που θα βγει στις 7 Φεβρουαρίου.

Για το Rock Overdose,

Πάνος Πετρόπουλος

