Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε ολόκληρο το EP "Where We Came From" από την one man band "Baxtheo" του πολυτάλαντου Θεόδωρου Μπαξεβανίδη.

"Where We Came From" Setlist

Where we came from

So close

Meanwhile

Sunshine

Keep down to stay high

Waiting for shadow

Just the trumpet

Μπορείτε να τσεκάρετε το κανάλι του Baxtheo ΕΔΩ για να ακούσετε και όλα του τα τραγούδια, τα οποία γράφει και κάνει την παραγωγή ο ίδιος!

Baxtheo Official Facebook Page

Pin 17 Shares

Comments