Brittney Slayes (UNLEASH THE ARCHERS) στο Rock Overdose: “Θέλουμε να δίνουμε στους fans μας κάτι καινούργιο κάθε φορά που κυκλοφορούμε κάτι.”

Οι Καναδοί Power Metallers Unleash the Archers μόλις κυκλοφόρησαν το 5ο full length album τους με τίτλο 'Abyss' μέσω της Napalm Records. Το Rock Overdose και ο Γιώργος Μαρκογιαννάκης μίλησαν με την τραγουδίστρια της μπάντας Brittney Slayes σχετικά με το νέο album και για πολλά άλλα θέματα...

Rock Overdose: Καλησπέρα Britney, πως είναι τα πράγματα στον Καναδά αυτές τις μέρες; Είσαι ενθουσιασμένη για το νέο σας album 'Abyss' δύο μέρες πριν την επίσημη κυκλοφορία του;

Brittney Slayes: Καλησπέρα Γιώργο, τα πράγματα στον Καναδά θα μπορούσανε να ήτανε πολύ καλύτερα και η λέξη 'μπερδεμένα' θα μπορούσε να περιγράψει καλύτερα την κατάσταση τώρα. Παρόλα αυτά είμαι πολύ ενθουσιασμένη που καταφέραμε να τελειώσουμε τις ηχογραφήσεις του album και μετά από σκληρή δουλεία τους μήνες να καταφέρουμε να το κυκλοφορήσουμε και να μπορέσετε να το ακούσετε.

Rock Overdose: Πώς είναι να κυκλοφορείς ένα νέο album μέσα σε καιρό πανδημίας και ύστερα από όλα αυτά που περάσαμε παγκοσμίως με την καραντίνα η οποία άλλαξε τις ζωές όλων μας;

Brittney Slayes: Τα πράγματα όντως έχουν αλλάξει, μιλήσαμε με την εταιρία μας την Napalm Records για το αν θα μπορούσαμε, να καθυστερούσαμε λιγάκι την κυκλοφορία του album όπως πολλές άλλες μπάντες, κάτι το σίγουρα θα αλλάξει το συνολικό πρόγραμμα για τους επόμενους μήνες του 2020 και ίσως και του επόμενου. Έρχονται πολλές δυνατές νέες κυκλοφορίες και ο κόσμος ψάχνει για νέα μουσική, για κάτι καινούργιο να αφιερώσει το χρόνο του μιας και δεν μπορούμε ακόμα να κάνουμε shows όπως είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως είναι μια καλή εποχή για να κυκλοφορήσουμε έναν δίσκο ίσως και όχι...ο χρόνος θα δείξει.

Rock Overdose: Το προηγούμενο σας album 'Apex' θεωρήθηκε μια από τις καλύτερες heavy power melodic death metal κυκλοφορίες του 2017. Πιστεύεις πως από τότε κάτι άλλαξε στον ήχο σας συγκρίνοντας με το τωρινό νέο album 'Abyss'; Υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο που προσθέσατε στην νέα σας κυκλοφορία;

Brittney Slayes: Ναι σίγουρα! Θέλαμε να γράψουμε ένα πολύ πιο διαφορετικό album από το 'Apex', δε θέλουμε να γράφουμε τα ίδια άλμπουμ ξανά και ξανά. Θέλουμε να δίνουμε στους fans μας κάτι καινούργιο και κάτι συναρπαστικό κάθε φορά που κυκλοφορούμε κάτι και παράλληλα να παραμένουμε αληθινοί και πιστοί στον ήχο μας που έχουμε φτιάξει όλον αυτόν τον καιρό. Δουλέψαμε πολύ σκληρά για το 'Abyss' στο οποίο χρησιμοποιήσαμε αρκετά synthesizer τα οποία δίνουν έναν πιο αιθέριο ήχο σε όλο το δίσκο καθώς επίσης χρησιμοποιήσαμε σε όλο τον νέο δίσκο και 7χορδες κιθάρες οι οποίες δίνουν πιο πολύ βάθος στον ήχο.

Για να απομονωθούμε τελείως από τον προηγούμενο μας δίσκο, μείναμε εκτός από κάθε δραστηριότητα το πρώτο 6μηνο του 2019, δε παίζαμε shows, τζαμάραμε, ακούσαμε πολύ νέα μουσική και διαφορετικές μπάντες έτσι ώστε να επανέλθουμε για το νέο δίσκο ανανεωμένοι με ολόφρεσκες ιδέες και να μπορέσουμε να γράψουμε κάτι πολύ φρέσκο.

Rock Overdose: Δουλεύοντας με τον Jacob Hansen στα Hansen studios θα πρέπει να είναι σίγουρα μια πολύ ξεχωριστή και σπουδαία εμπειρία. Τον θεωρείτε ως το 5ο μέλος της μπάντας ή μήπως είναι του πιο απελευθερωμένου στυλ , χωρίς να μπαίνει ανάμεσα στη μπάντα, στο υλικό και στις συνθέσεις σας;

Brittney Slayes: Τον θεωρούσαμε πάντα ως μέλος της Unleash The Archers οικογένειας. Είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια, με μια πολύ δυνατή ομάδα που μας στηρίζει με πολλούς ανθρώπους με τους οποίους διασκεδάζουμε να δουλεύουμε μαζί και θέλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί όσο το δυνατόν περισσότερο, οπότε και ο Jacob είναι μέλος αυτής της οικογένειας. Είναι πολύ καλός στο να μας δίνει την ελευθερία να κάνουμε αυτό που εμείς θέλουμε, μερικές φορές ζητάμε την γνώμη του για κάτι και εκείνος μας απαντάει ότι... 'γνωρίζετε εσείς πιο είναι το καλύτερο, οπότε εξαρτάται από εσάς και το τι θα αποφασίσετε'. Είναι αντικειμενικός σε αυτό που θα πει και είναι σίγουρα κάτι που μας αρέσει σε αυτόν, όπως και το να σε σταματήσει όταν έχεις αγχωθεί για κάτι με το να σε κάνει παράλληλα να ανακαλύψεις και άλλο τον εαυτό σου. Είναι πραγματικά πολύ ταλαντούχος!

Rock Overdose: Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί στη μετά καραντίνα-εποχή όσον αφορά τους κλάδους της μουσικής βιομηχανίας, τα μεγάλα φεστιβάλ, τα μαγαζιά κλπ. ; Πιστεύεις ότι είναι λογικό πχ. να γίνει ένα ανοιχτό festival με 500 μίνι αποβάθρες για κάθε 4-5 άτομα, σε αποστάσεις όπως είδαμε πρόσφατα στο Gosforth Park του Newcastle ή σε drive-in concerts; Σου αρέσει αυτή η ιδέα;

Brittney Slayes: (γέλια) Όχι, σίγουρα όχι...είμαι κακομαθημένη σε αυτό το θέμα, μου αρέσει το παραδοσιακό live show, η ατμόσφαιρα έχοντας τους fans από κάτω, να βλέπεις όλων τα πρόσωπα. Θέλω να έχω την ικανότητα να μπορώ να συνδέομαι με κάθε έναν ξεχωριστά από το κοινό και πιστεύω πως έτσι δε θα 'χω αυτήν την δυνατότητα. Όσο και αν θέλω να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, θέλω πιο πολύ ο κόσμος να είναι ασφαλής και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε όλοι μαζί έτσι ώστε να απαλλαγούμε και να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον.

Rock Overdose: Το εξώφυλλο του νέου σας album έχει επιρροές από Manowar και Hammerfall και πιστεύω πως ο Adam Burke έδωσε μια πολύ ξεχωριστή αίσθηση στο artwork, συνδυάζοντας τον τίτλο 'Abyss' με ένα επικό, πιο 80’s heavy power στοιχείο και όχι κάτι πιο ψηφιακό,επεξεργασμένο μέσω photoshop για παράδειγμα κάτι το οποίο μου άρεσε προσωπικά! Μπορείς να μου δώσεις μια προσωπική σου ερμηνεία για το πως θα περιέγραφες αυτό το εξώφυλλο;

Brittney Slayes: Φυσικά! Στραφήκαμε στον Adam γιατί πάνω απ' όλα είναι ζωγράφος, όποτε σχεδίασε και ζωγράφισε όλο τον πίνακα σε τεράστιο καμβά και έπειτα το πήρε μια φωτογραφία υψηλής ανάλυσης, το οποίο το χρησιμοποίησε για το εξώφυλλο. Του περιέγραψα ακριβώς τη σκηνή που οραματιζόμουν για να μεταφερθεί σε εικόνα και παράλληλα του διηγήθηκα την ιστορία και το concept και το πως ακριβώς ήθελα να φαίνεται και έκανε πραγματικά εκπληκτική δουλειά.

Μπορεί να ακούσει τις ιδέες σου και να τις μετατρέψει σε κάτι πολύ πραγματικό. Ήθελα να έχει και κάτι από επιστημονική φαντασία και για αυτό το λόγο φαίνεται σαν ένα εξώφυλλο μυθιστορήματος επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του 1970. Μοιάζει πιο πολύ σαν εξώφυλλο βιβλίου παρά για εξώφυλλο δίσκου.

RockOverdose: Πάμε λίγο πίσω το 'Demons of the Astrowaste' άλμπουμ, όπου εκεί ακούω ξεκάθαρα brutal death metal φωνητικά μαζί με κάποια clean, για παράδειγμα στο κομμάτι 'Daughters of Winterstone'. Πιστεύεις πως με τον καιρό και καθώς κυκλοφορείτε περισσότερα albums αυτό το brutal στοιχείο δε θα υπάρχει στο μέλλον; Στα μελλοντικά σας σχέδια είναι να κρατήσετε το death metal στοιχείο ή να επικρατήσει απόλυτα το female-fronted με καθαρά φωνητικά;

Brittney Slayes: Όχι σίγουρα θα κρατήσουμε το death metal στοιχείο. Είμαι μεγάλος οπαδός της Death Metal σκηνής και είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της μπάντας μας, στον ήχο μας και σε αυτό που κάνουμε, οπότε θα το χρησιμοποιούμε συνέχεια αυτό το στοιχείο με τα death metal φωνητικά. Είναι σαν ένα διαφορετικό όργανο και αυτά τα μέρη είναι εξίσου σημαντικά για την διαδικασία του πως γράφουμε μουσική, στο πως διηγούμαι μια ιστορία όποτε δεν υπάρχει κανένα πλάνο για το αφήσουμε έξω. Ξέρω πως πολύς κόσμος ρωτάει για αυτό (γέλια).

RockOverdose: Ο Grant και ο Andrew διακρίνονται για το πραγματικά άρτιο μουσικό τους επίπεδό στις κιθαριστικές τους γνώσεις και στο παίξιμο και από ότι φαίνεται έχουμε ξανά την άνθηση του κιθαριστικού διδύμου που είχαμε και παλιά στα 80’ς & 90’s. Πιστεύεις το γεγονός ότι δεν έχετε αλλάξει πολλούς κιθαρίστες σε όλη την ‘Unleash the Archers’ ιστορία μέχρι στιγμής δούλεψε καλύτερα για την μπάντα; Πιστεύεις οτι εκτός από επαγγελματίες το να είστε και φίλοι επηρεάζει καλύτερα τη χημεία της μπάντας για να δουλέψετε όλοι μαζί καλύτερα;

Brittney Slayes: Φυσικά! Στην αρχή ξεκινήσαμε με δύο άλλους κιθαρίστες και μετά αφού έφυγε ο ένας ήρθε στη θέση του ο Grant. To ίδιο έγινε και με τον άλλον κιθαρίστα λίγο καιρό μετά και στη θέση του φέραμε τον Andrew. O Grant και ο Andrew μεγαλώσανε μαζί και παίζανε σε μπάντες από 10,12 χρονών, με αποτέλεσμα να τα πάνε πολύ καλά μεταξύ τους, κάτι το οποίο έκανε πολύ εύκολο στον Andrew και φυσικό να ταιριάξει με τους UTA. Ο τρόπος που γράφουν μουσική είναι τελείως διαφορετικός αλλά παράλληλα ο ένας κάνει κομπλιμέντα στον άλλον και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το πως θα δουλέψουνε μαζί στη μπάντα. Είμαστε πολύ κοντά οι 4 μας και εκτός από μέλη μιας μπάντας είμαστε και πολύ καλοί φίλοι, το οποίο θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό!

RockOverdose: Πρόσφατα ανέβασες στο facebook μέσω της σελίδας των Unleash The Archers, μια διασκευή του ‘Zombie’ των Cranberries. Πιστεύεις πως αυτό το κομμάτι είναι αρκετά σχετικό με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Αμερική;

Brittney Slayes: Ναι έτσι πιστεύω, ήρθε στο μυαλό αμέσως μόλις έμαθα το τραγικό περιστατικό με τον George Floyd γιατί άλλο ένα παιδί χάθηκε άδικα, πολλές οικογένειες καταστράφηκαν ήδη και καταστρέφονται και τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Περιττός θάνατος χωρίς κανένα νόημα αθώων ανθρώπων. Δεν είχα αναμιχθεί ποτέ με την πολιτική και δεν με ενδιαφέρει τι είχε γραφτεί εξαρχής για όλα αυτά, το πιο σημαντικό είναι το συναισθηματικό κομμάτι και πρέπει να σταματήσει άμεσα.

Πάντα ήθελα να πω κάτι γεμάτο με νόημα κατευθείαν από τη καρδία και έτσι ήθελα να κάνω αυτή τη διασκευή η οποία μπορεί να δώσει λύση με τους στίχους του κομματιού σε πολλά επίπεδα για το πως θα καταφέρουμε να το σταματήσουμε. Αυτό σίγουρα δεν είναι εύκολο να φτιάξει, εκτός άμα αναγνωρίσουμε όλοι μαζί το λάθος και δουλέψουμε ομαδικά για να το φέρουμε εις πέρας. Πέρα από αυτό πρέπει να γίνει κατάλληλη εκπαίδευση σε κόσμο που πιστεύει ότι το χρώμα έχει σημασία, αν και πιστεύω πως αυτό θα πάρει αρκετό καιρό δυστυχώς.

RockOverdose: Τέλος θα 'θέλα να δώσεις ένα δικό σου ξεχωριστό μήνυμα στους 'Ελληνες οπαδούς σας...

Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε και μας υποστηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια και εύχομαι να καταφέρουμε σύντομα, να έρθουμε να παίξουμε live στην Ελλάδα όταν όλα αυτά τελειώσουν...αν όχι, παρακαλουθήστε τα live streams που κάνουμε στο Twitch, , ακολουθήστε μας fb, instagram, twitter. Προσπαθούμε να μιλάμε με τους fans μας όσο μπορούμε πιο πολύ και πάλι σας ευχαριστούμε!

