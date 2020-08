Οι Carcass επιστρέφουν με νέο κομμάτι και video με τίτλο 'The Living Dead At The Manchester Morgue', το οποίο θα ανήκει στο επερχόμενο EP τους με τίτλο 'Despicable'.

Το 'Despicable' πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσω της Nuclear Blast στις 30 Οκτωβρίου.

