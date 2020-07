To μέλλον της metal μουσικής είναι τα παιδιά & το αποδεικνύουν(Βίντεο)

To μέλλον οποιουδήποτε πολιτισμού, θεσμού, τέχνης, θα είναι πάντα τα παιδιά. Το ίδιο ισχύει και για την μουσική, την metal πιο συγκεκριμένα. Όταν οι μεγάλοι φύγουν ποιος θα βρεθεί για να αναλάβει την μεγάλη ευθύνη της συνέχισης αυτής της τεράστιας μουσικής κληρονομιάς? Απαντήσεις πολλές, όλες όμως με τον ίδιο πύρινα. Πάρτε μια μικρή γεύση από αυτές παρακάτω…

Οι Children Medieval Band διασκευάζουν το “Sonne” των Rammstein.

H Children Medieval Band αποτελείται από τρεις νεαρούς σε ηλικίες 7-11. Την στιγμή που φτιάχτηκε αυτό το video, το οποίο έχει αποσπάσει σχεδόν 4,000,000 views, η μπάντα είναι ένα χρόνο νεότερη. Μπορεί ο frontman να μην έχει την βαρύτονη φωνή τους τραγουδιστή των Rammstein Till Lindemann, αλλά βάζει τα δυνατά του. Το κοριτσάκι που βασανίζει τα τύμπανά της συνοδεύει το γκρουπ με τον σταθερό ρυθμό της. Ποιος χρειάζεται κούκλες!? Η μεγαλύτερη σε ηλικία κοπέλα είναι άκρως κατάλληλη για τα πλήκτρα, προσδίδοντας ατμόσφαιρα στη μουσική. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι ίδιοι οι Rammstein είναι μεγάλοι οπαδοί των Children Medieval Band και επίσης είχαν τους νεαρούς να ανοίγουν για αυτούς σε συναυλία τους το 2012.

Νεαρός παίζει στην εντέλεια το solo του “Eruption” του Eddie Van Halen σε talent show σχολείου.

Το να παίζεις ένα από τα πιο διάσημα solos του Eddie Van Halen σε ένα talent show στο σχολείο σου θέλει μεγάλα κότσια, αλλά ο σπουδαστής όγδοου έτους δέχτηκε την πρόκληση. Ενώ τα πράγματα ξεκίνησαν λίγο στραβά στην αρχή καθώς φαίνεται ότι του έπεσε το τρέμολο από την κιθάρα, το show συνεχίστηκε. Ο νεαρός άσσος στην κιθάρα, σύντομα ανακάμπτει και ρίχνεται στο έντονο solo.

Η παιδική μπάντα Chaotic Five εκτελούν το “Crazy Train” του Ozzy Osbourne.

Με στόχο να κρατήσουν το rock n’ roll ζωντανό και αγαπημένες μπάντες τις Aerosmith, Hendrix, Slayer, Metallica και Dio, τα παιδιά στους Chaotic Five είναι σίγουρα ένα σχήμα που πρέπει να δεις. Σε αυτό το video οι νεαροί αναλαμβάνουν να εκτελέσουν το κλασσικό “Crazy Train” του Ozzy Osbourne στο Surfer στο Turtle Bay Resort του Oahu. Από την Χαβάη, οι Chaotic Five αρχικά δημιουργήθηκαν όταν η lead κιθαρίστρια, Kalliyan προσπαθούσε να φτιάξει την δική της ροκ μπάντα. Με μέσο όρο ηλικίας τα 12, οι Chaotic Five είναι τώρα μια πενταμελής μπάντα που παίζει συχνά σε τοπικά μαγαζιά.

Εντεκάχρονος “γονατίζει” κομμάτι των Children Of Bodom στην κιθάρα.

Τι κάνατε όταν ήσασταν 11 χρόνων? Ίσως αρχίζατε μαθήματα κιθάρας και παίζατε το riff του “Smoke On The Water” για την οικογένειά σας στο τελευταίο πάρτι των διακοπών. Είστε τυχεροί που αυτό το παιδί δεν είναι συγγενής σας επειδή δεν θα ξαναπιάνατε κιθάρα στα χέρια σας. Ο αρχηγός των Children Of Bodom, Alexi Haiho είναι ένας από τους πιο γρήγορους κιθαρίστες στον κόσμο, βάζοντας νεοκλασικά στοιχεία στο παίξιμό του. Παρακολουθήστε καθώς αυτός ο φιλόδοξος μικρός κιθαρίστας καίει την ταστιέρα και παίζει κάθε νότα του “Trashed, Lost, and Strungout”.

Τρία παιδιά τραγουδούν Judas Priest στο αυτοκίνητο.

Αυτές οι οικογενειακές διακοπές που ξοδεύτηκαν στο αμάξι για δύο μέρες μόλις καλυτέρεψαν, καθώς αυτοί οι μικροί μπόμπιρες τραγουδούν το κλασσικό “(Take These) Chains” των Judas Priest. Οι ζώνες μπορούν να γίνουν ανυπόφορες έπειτα από τόσες ώρες στο αυτοκίνητο, οπότε δεν είναι δύσκολο να φανταστείς πόσο βοηθούν την κατάσταση αυτοί οι τρείς.

10χρονος κιθαρίστας εκτελεί το “Crazy Train” με τον Ozzy Osbourne.

“I shall call him Mini Me”. Κατά τη διάρκεια του Ozzfest το 2010, ο δεκάχρονος κιθαρίστας Yuto Miyazawa ανέβαινε κάθε βράδυ στην σκηνή για να παίξει το “Crazy Train” με την διάσημη flying V του Randy Rhoads. Ο Miyazawa πήρε τον τίτλο του “Νεότερου επαγγελματία κιθαρίστα” από το βιβλίο Guinness το 2008 και το παρακάτω βίντεο είναι ένα πρώτης τάξης επιχείρημα για αυτό. Ο Ozzy επίσης κατάφερε να σηκώσει ψηλά το παιδί καθώς αυτό διέλυε το κλασσικό solo, λες και η μικρή ιδιοφυία δεν ήταν ήδη το κέντρο της προσοχής.

Παιδική μπάντα παίζει το hit των Evanescence “Bring Me To Life”

Ενώ το να παίζεις ένα κομμάτι των Evanescence σε ένα talent show θα ήταν πρόκληση για κάθε μουσικό, αυτοί οι νεαροί το κατάφεραν σαν επαγγελματίες. Έχοντας σαν όνομα το Random, το συγκρότημα αποτελείται από παιδιά με εύρος ηλικίας 10-12, συμπεριλαμβάνοντας αγόρια και κορίτσια. Αναστατώνοντας το κοινό από το πρώτο “Πάμε”, αυτοί οι μικροί rockers φαίνεται να καταλαβαίνουν την δύναμη του show και την σύνδεση με το ακροατήριο. Οι Random διάλεξαν το hit των Evanescence, “Bring Me To Life” για την ζωντανή τους σκηνική παρουσία στο talent show και ρόκαραν από το intro με τα πλήκτρα μέχρι την τελευταία φωνητική γραμμή.

Οι Mini Band διασκευάζουν το “Enter Sandman” των Metallica.

Με ηλικίες ανάμεσα στα 8-10 χρόνια, όταν αυτό το video δημιουργούνταν το 2011, οι Mini Band σίγουρα θα γίνει μια πολύ ισχυρή δύναμη στο μέλλον. Μικρή στο μέγεθος αλλά μεγάλη σε ταλέντο, αυτή η μπάντα από πιτσιρικάδες έδειξαν τις ικανότητές τους παίζοντας σε τοπικά φεστιβάλ. Παίζοντας την έκδοση του “Enter Sandman” των Metallica σε αυτό το video, η κιθαρίστρια Zoe Thomson έχει αναλάβει τα lead καθήκοντα αν και η κιθάρα είναι σχεδόν μεγαλύτερη από την ίδια. Ο Harrison Read έχει αναλάβει τα φωνητικά με τον Kieran Fell στην κιθάρα, Archie Zolotuhin στο μπάσο και τον Charlie Emmons στα τύμπανα. Η Mini Band τράβηξε και την προσοχή των ίδιων των Metallica με αυτό το video. Όταν είδαν το video εντυπωσιάστηκαν και ο drummer Lars Ulrich ωθήθηκε να ρωτήσει: “Ίσως κάποια μέρα να τα βρούμε και να ανοίξουμε για σας, ε?”

Παιδιά διασκευάζουν το “The Longest Day” των Iron Maiden.

Όταν πρόκειται για διασκευές παιδιών, το επικό πολεμικό παραμύθι που εξιστορεί το “The Longest Day” των Iron Maiden μάλλον δεν είναι το πρώτο κομμάτι που έρχεται στο μυαλό, μέχρι τώρα. Υπό την καθοδήγηση του καθηγητή μουσικής, Aaron O’Keefe, αυτοί οι νεαροί μαθητές προσφέρουν μια εντυπωσιακή διασκευή στο κομμάτι των Maiden, συμπεριλαμβανομένου και ενός μικρού κοριτσιού που αναλαμβάνει καθήκοντα τερατωδών φωνητικών. Βέβαια δεν είναι μια απλή διασκευή, οι δημιουργικοί μαθητές άλλαξαν σε κάποια σημεία την μουσική και ιδιαίτερα τις μελωδίες για να δημιουργήσουν αυτή την όμορφη ωδή στο τραγούδι, δείχνοντας έτσι το ταλέντο τους.

To “Paranoid” των Black Sabbath διασκευάζεται από την παιδική Orff Rock Band.

O αριθμός των διασκευών στο “Paranoid” είναι πολύ μεγάλος αλλά κανένας δεν έχει μετατρέψει το κλασσικό κομμάτι των Black Sabbath τόσο όσο αυτοί οι δημιουργικοί νεαροί. Σας παρουσιάζουμε την Orff rock band η οποία φτιάχτηκε από ένα γκρουπ φιλόδοξων μαθητών στην Πορτογαλία. Η μπάντα ενσωματώνει στο κομμάτι ήχους από μη αναμενόμενα όργανα όπως ξυλόφωνο, φλογέρες, φλάουτα και μεταλόφωνα δημιουργώντας την δική τους μοναδική εκδοχή στο κομμάτι. Υπάρχει κάτι το πραγματικά ενδιαφέρον με το να βλέπεις τους μαθητές να τραγουδούν μαζί το ρεφραίν του τραγουδιού ενώ οι συμμαθητές τους παίζουν τα μέρη με τα όργανα.

Οι νεαροί Murp διασκευάζουν το “Mountain Song” των Jane Addiction.

Οι νεαροί ρόκερς Aaralyn και Izzy από τους Murp κέρδισαν την προσοχή του Dave Navarro των Jane’s Addiction, ο οποίος πρόσφατα σχολίασε στο Twitter την διασκευή τους στο “Mountain Song”. Για όσους δεν τους ξέρουν, οι Murp μεγάλωσαν με σκοπό να αγαπούν το metal. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τραγουδίστρια και ο drummer σίγουρα “επιμετάλλωσαν” το κομμάτι των Jane. O Navarro είδε την διασκευή στο “Mountain Song” από έναν οπαδό που έγραψε στο Twitter: “Ένα πολύτιμο “Mountain Song” από εφτάχρονα”, στο οποίο απάντησε ο κιθαρίστας: “Πολύ πιο βαρύ!” Η Aaralyn σίγουρα έχει μια σκοτεινή metal φωνή ενώ ο Izzy απλά απελευθερώνει οργή στα τύμπανα.

Νεαρή κοπέλα drummer ροκάρει με το “Keep Away” των Godsmack.

H αφοσίωση των Godsmack στα κρουστά έχει φέρει χαμόγελα σε πολλούς ανά τα χρόνια και η νεαρή drummer Alexey φαίνεται να διασκεδάζει αφάνταστα πίσω από το kit παίζοντας το αγαπημένο της “Keep Away”. H χαρά της και το πάθος της πρόσφατα άδραξαν την προσοχή της ίδιας της μπάντας, η οποία έγραψε στο Tweeter: “Τσεκάρετε αυτό το παιδί στα drums! Υπάρχει μερικά κοριτσίστικη δύναμη εδώ.”

Μπάντα από 11χρονους metalheads δίνουν συναυλία στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Έτσι πρέπει να μεγαλώνεις τα παιδιά σου. Απλά δώσε τους μια κιθάρα, ένα μπάσο και ένα drum kit, βρες τους μερικούς deathcore συναδέρφους μουσικούς και θα αρχίσουν να κονομάνε στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Σύντομα θα λες στο αφεντικό σου “να πάρει την δουλειά και να την βάλει εκεί που ξέρει” ενώ το άσωτο παιδί σου γίνεται metal εξοχότητα διαμέσου άγριων breakdowns και τρελό shredding. Αυτό το νεαρό τρίο από το Brooklyn, Unlocking the Truth, μια μπάντα που αποτελείται από εντεκάχρονα που έχουν κυριεύσει τους δρόμους της Times Square. Το σχήμα δημιουργήθηκε από τον κιθαρίστα Malcolm Brickhouse, τον drummer Jarad Dawkins και τον μπασίστα Alec Atkins. Αν και οι Unlocking the Truth έχουν λίγα videos στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και μια εμφάνιση στο “The Star-Spangled Banner” και μια επιτυχής ερασιτεχνική βραδινή συναυλία στο φημισμένο Apollo Theater του Harlem, αυτή η δημόσια deathcore επίδειξη έδωσε στο group ένα ιογενή video. Οι επιρροές του σχήματος συμπεριλαμβάνουν Slipknot, Metallica, Disturbed και άλλα.

Ενός (1) χρόνου κοριτσάκι τραγουδά Hatebreed.

“Born to bleed, fighting to succeed/ Built to endure what this world throws at me.” Αυτή είναι η γραμμή από το κομμάτι “In Ashes They Shall Reap” όπου όλοι οι οπαδοί των Hatebreed τραγουδούν, κραδαίνοντας τις γροθιές τους και χρησιμοποιώντας το σαν έμπνευση για να ανυψώσουν το ηθικό τους… αλλά όταν ένα κοριτσάκι ενός χρόνου συνδέεται με αυτό, ξέρουμε ότι ποτέ δεν θα της κλέψουν τις κούκλες της όταν μεγαλώσει. Επιτρέψτε μας να σας συστήσουμε την Scarlett, ένα αξιαγάπητο κοριτσάκι (που κοντεύει να κλείσει τα δύο) η οποία αγαπά την hardcore και ειδικότερα τους hatebreed. Μπορεί μόλις τώρα να έμαθε να περπατά, αλλά δείχνει να μεγαλώνει πολύ γρήγορα!

Μαθητές τραγουδούν το “Iron Man” των Black Sabbath.

Αν το σχολείο σου ήταν τόσο φοβερό, δεν θα έκανες ούτε μία απουσία. Ο Gregg Breinberg είναι ο διευθυντής του P.S. 22 Chorus στο Staten Island, στην Νέα Υόρκη και ο metalhead κάτοικος του σχολείου. Αντί να αναγκάζει τους μαθητές του να τραγουδούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια στη μέση της Άνοιξης ή οποιοδήποτε pop hit, ο “Mr. B” τα ενθαρρύνει να υψώσουν τα κερατάκια καθώς λένε το “Iron Man” των Black Sabbath. Αυτό το διαμαντάκι του youtube έχει πολλά views, αποθανατίζοντας αυτά τα απίστευτα παιδιά σαν την πιο δαιμονική παιδική χορωδία.

9χρονος drummer ξετινάζει το “Sober” των Tool.

Πρόσεξε Danny Carey! Το “Sober” των Tool είναι ένα πολύ απαιτητικό κομμάτι, αλλά πιστεύατε ότι θα δείτε ποτέ ένα παιδί να το εκτελεί στην εντέλεια? Ο νεαρός Alex ήταν μόλις εννέα χρόνων όταν τραβήχτηκε το video.

Metal μωρό εκτοξεύει λυσσασμένα brutal

Υπάρχει μέλλον για το metal και αρχίζει εδώ. Αυτός ο πιτσιρικάς έχει την υποστήριξη των γονιών του, καθώς ο πατέρας του τον ενθαρρύνει παίζοντας κιθάρα ενώ ο μικρός ουρλιάζει. Ο πατέρας του μικρού έγραψε ότι ήταν 18- μηνών όταν τραβήχτηκε το video. Τώρα είναι 4 και πήρε την πρώτη του κιθάρα. Επίσης μαθαίνει κομμάτια των Runaways, Goatwhore και Torture Killer. Όσο αφορά αυτό το video μητέρα του περήφανα αναφωνεί: “Είναι πραγματικά ένα metal αγόρι!”

Metalhead μωρό κάνει headbanging στους Pantera.

Αυτό το metalhead μωρό είναι κάτι το εξωπραγματικό! Δεν γνωρίζουμε αν οι γονείς του πρέπει να ευλογούνται ή να τιμωρηθούν που έβαλαν τον μικρό στο “Fucking Hostile” των Pantera, αλλά αυτό που ακολουθεί είναι αγνό metal χρυσάφι. Αυτό το παιδί πραγματικά βρίσκεται μέσα στο κομμάτι. Κάνει headbanging και υψώνει τις γροθιές του ακριβώς τις στιγμές που πρέπει και ακόμα ξεκινά δικό του pit!

Μικρό κορίτσι εκτινάσσει το “Sweet Child O’ Mine” των Guns N’ Roses.

O Slash μπορεί να είναι από τους καλύτερους ροκ κιθαρίστες, αλλά ακόμα και αυτός δείχνει θαυμασμό για την μικρή shredder Zoe Thomson. Ο μεγάλος κιθαρίστας πρόσφατα είδε ένα δελτίο ειδήσεων που μιλούσε για την μικρή 10χρονη διάνοια και αμέσως εντάχθηκε στο club της. Η Thomson άρχιζε να παίζει όταν ήταν 5 και η οικογένειά της την ενθάρρυνε και έδειχνε το ταλέντο της μέσω video στο youtube. Το τελευταίο δείχνει την Zoe να παίζει το “Sweet Child O’ Mine” των Guns N’ Roses. Στο video η Thomson ήταν 7 χρόνων. Ο ίδιος ο Slash σε σχόλιό του στο Twitter αναφέρει σχετικά με το video: “Τρομερό. Έχω μείνει άναυδος!”

ΜΠΟΝΟΥΣ: Ολόκληρη τάξη σε μουσικό σχολείο τραγουδάει το "Flight Of Icarus" των IRON MAIDEN και head banging και air guitar!

Pin 731 Shares

Comments