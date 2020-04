Μία νέα συλλογή με τίτλο ‘Monsters, Machines, and Mythological Beasts’ κυκλοφόρησαν οι Clutch, που αποτελείται από επιλογές με 10 τραγούδια της δισκογραφίας τους. Δείτε το tracklist και το εξώφυλλο της συλλογής παρακάτω.

‘Monsters, Machines, and Mythological Beasts’ – Tracklist:

1. 10001110101

2. Ghoul Wrangler

3. What Would a Wookie Do?

4. Cyborg Bette

5. Minotaur

6. The Wolf Man Kindly Requests…

7. Droid

8. Behold the Colossus

9. Sleestak Lightning

10. Release the Kraken (Jr Version)

