DAVE GROHL (FOO FIGHTERS): Αποδέχτηκε την πρόκληση στα ντραμς, από 10χρονο κοριτσάκι

Και όμως ο Dave Grohl αποδέχτηκε την drum-πρόκληση της 10χρονης Βρετανίδας Nandi Bushell, παίζοντας το 'Everlong' των Foo Fighters!

To challenge έγινε από την 10χρονη στις 17 Αυγούστου και στις 29 Αυγούστου ο Dave Grohl το αποδέχτηκε, μέσω του επίσημου λογαριασμού των Foos στο Twitter.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά video:

Hey @Nandi_Bushell!

Challenge accepted.

Haven’t played these songs in a loooooong time.....thanks for the inspiration!!!

Your move!!!

Your friend in rock,

Dave

(Thanks to my daughter, Harper for letting me borrow her drum set) pic.twitter.com/Ytq47CcZRC

— Foo Fighters (@foofighters) August 29, 2020