DRACONIAN: Δείτε το official lyric video για το NEO τραγούδι τους “Lustrous Heart”!

Οι DRACONIAN, πέντε σχεδόν χρόνια μετά την τελευταία τους κυκλοφορία "Sovran", ανακοίνωσαν πως τον Οκτώβριο πρόκειται να κυκλοφορήσει το νέο τους album με τίτλο "

"Under a Godless Veil", μέσω της Napalm Records.

Παρακάτω μπορείτε να πάρετε μια γεύση, ακούγοντας το τραγούδι "Lustrous Heart" (official video)!

Under A Godless Veil tracklist:

1. Sorrow of Sophia

2. The Sacrificial Flame

3. Lustrous Heart

4. Sleepwalkers

5. Moon Over Sabaoth

6. Burial Fields

7. The Sethian

8. Claw Marks On The Throne

9. Night Visitor

10. Ascend Into Darkness

