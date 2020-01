ENVY NEVER DIES: Ακούστε το νέο single Truth (Επίσημο βίντεο)

Are you hiding from the truth? Το νέο single των Αθηναίων ENVY NEVER DIES απευθύνεται σε “μυημένους” ακροατές .

Ήχος κοφτερός, στίχος – ξέσπασμα αλήθειας και ένα videoclip γροθιά στο στομάχι. Μία παραγωγή που ανεβάζει τον πήχη της εγχώριας αγγλόφωνης εναλλακτικής σκηνής, με τα post punk και darkwave στοιχεία να κυριαρχούν, ύφος που ξεχώριζε τη μπάντα ήδη από την πρώτη της δισκογραφική δουλειά.

Αναμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσουμε όλες τις μικρές ή μεγάλες αλήθειες που θα μας αποκαλύψουν στον επόμενο, ομότιλο με το single δίσκο τους.

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο SCA studio το φθινόπωρο του 2019 με παραγωγό τον Θοδωρή Ζευκίλη.

Το single είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

