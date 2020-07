GANZI GUN: Κυκλοφόρησε ο νέος τους δίσκος με τίτλο ‘Time Is Now’

Μετά από 5 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου "Welcome To The Show" κυκλοφόρησε σήμερα 30/6 ο νέος τους δίσκος με τίτλο “Time is Now” σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο δίσκος περιλαμβάνει 8 τραγούδια και θα βγει και σε φυσική μορφή εντός του καλοκαιριού.

Η ηχογράφηση και παραγωγή του δίσκου έγινε από τον David Prudent στο Made in Hell Studio

Track list:

01 – Intro

02 – Time Is Now

03 – Jump In The pit

04 – My New Friend

05 – Insane

06 – Fist My Way Through You

07 – My Little Bitch

08 – Ready To Blow

Spotify : https://open.spotify.com/album/5hA84PUr6aup5hfUIrDX7z?si=GNcb5-XbSIGIFfp9UT4vOQ

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXCRHHhUHUKb4p0wtzbKUCw

Facebook: https://www.facebook.com/ganzigun

Instagram: https://www.instagram.com/ganzi_gun/

Twitter: https://twitter.com/ganzigun

Pin 3 Shares

Comments