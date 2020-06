Έλενα Κοτίνα: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του πρωτου video clip της κιθαρίστριας των Daffodil

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του πρωτου video clip της κιθαρίστριας Έλενας Κοτίνα για το επερχόμενο EP με τίτλο One Of Those Days το οποίο θα είναι και το πρώτο της solo project. Στα φωνητικά συμμετέχει ο Βαγγέλης Κολιός (Furor, Memorain).

Την σκηνοθεσία του video clip επιμελείται ο Δημήτρης Πρεβεδουράκης, DOP Τσινόγκος Ιωάννης.

Photos by Akis Zaralis

Pin 506 Shares

Comments