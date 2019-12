HOOVERPHONIC, Ta Toy Boy @ FIX Factory of Sound, Θεσσαλονίκη (13/12/2019)

Στις 13 Δεκεμβρίου 2019 στο FIX Factory of Sound,οι Hooverphonic είχαν ένα ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης, για να συνεχιστεί αυτή η μεγάλη σχέση αγάπης που κρατάει γερά από την ίδρυση του συγκροτήματος το 1995. Αυτή τη φορά με νέο πρόσωπο στα φωνητικά,την Luka Cruysberghs,που ανήκει στο δυναμικό του Βέλγικου γκρουπ από τον Απρίλιο του 2018.

Τη συναυλία άνοιξαν οι Ta Toy Boy,ένα τριμελές σχήμα από τη Θεσσαλονίκη σε ύφος indie synth pop. Τους Ta Toy Boy τους γνώρισα στην εκπομπή Volume της ΕΡΤ3 και τους χαρακτηρίζει το ρομαντικό στυλ τους,το οποίο και επέδειξαν πάνω στη σκηνή.

Τα μέλη του γκρουπ σύμφωνα με την επίσημη σελίδα τους είναι οι: George Begas,Elias Smilios και Yiannis Lianopoulos.

Αρκετά σεμνοί και διακριτικοί,παρουσίασαν κομμάτια από το άλμπουμ τους με τίτλο "This town" και προθέρμαναν τον κόσμο για την έλευση των Hooverphonic και σε ανταπόδοση εισέπραξαν ένα θερμό χειροκρότημα.

Όλα κύλησαν σύμφωνα με το πρόγραμμα και στις 22:25 οι Hooverphonic ανέβηκαν στο stage ενός γεμάτου FIX. Ξεκίνησαν με δύο κομμάτια από το τελευταίο τους άλμπουμ "Looking for stars",τα "Concrete skin" και "On and on" και την Luka να εμφανίζεται

με κουκούλα, όπου με τα βίας ξεχώριζαν τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Το set list τους περιελάμβανε σταθμούς απ' όλη την πορεία τους. Ιδιαίτερη μνεία θα κάνω στα "Eden" και "Jackie Cane",που μας θύμισαν τον trip hop ήχο τους,ο οποίος τους πρωτο-καθιέρωσε, πριν περάσουν στη συνέχεια σε άλλα είδη της pop. Στις διακοπές μεταξύ των τραγουδιών ,το μικρόφωνο συνήθως έπιανε ο μπασίστας και ιδρυτής Alex Callier,με αρκετή δόση χιούμορ εξιστορούσε κάποιες μικρές ιστορίες των εμπειριών του. Δήλωσε φανατικός θαυμαστής της ελληνικής κουζίνας και πιο συγκεκριμένα στο σουβλάκι,ως ένας κλασσικός τουρίστας στη χώρα μας.

Μαγικότερη στιγμή της βραδιάς δεν ήταν άλλη από αυτή που ακούστηκε η μεγάλη επιτυχία "Mad about you" και τα κινητά "πήραν φωτιά"! Ομολογώ πως η Luka στάθηκε με μεγάλη αξιοπρέπεια απέναντι στις ερμηνευτικές δυσκολίες των κομματιών,αν και ορισμένες φορές φάνηκε λίγο η απειρία και αμηχανία της. Από άποψη performance η Luka θεωρώ υποκειμενικά ότι θέλει δουλίτσα για να φτάσει το επίπεδο των προκατόχων της,αν και προσπάθησε αρκετά αλλάζοντας συνεχώς ενδυμασία,αναλόγως το ύφος των ερμηνειών.

Οι Hooverphonic μας ανακοίνωσαν ότι θα συμμετέχουν στη Eurovision του 2020 στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και πιστεύω ότι αυτό θα τους κάνει ακόμα πιο δημοφιλείς και θα τους γεμίσει πολλές όμορφες εμπειρίες.

Η βραδυά έκλεισε με ένα encore τριών κομματιών,το οποίο περιελάμβανε τη διασκευή στο "Suspirium" του Thom Yorke,το "2Wicky" από το ανυπέρβλητο πρώτο άλμπουμ τους και το "Long time gone" που είναι η επιτυχία της τελευταίας τους δισκογραφικής δουλειάς. Όλα πήγαν περίφημα και το κοινό έδειξε ικανοποιημένο να το διασκεδάζει.Το αλκοόλ έρεε άφθονο σε αντίθεση με το τσιγάρο που περιορίστηκε στους εξωτερικούς μόνο χώρους,χωρίς αυτό να πτοεί κανέναν.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη Eurovision και να μας ξανάρθουν με νέο σπουδαίο δίσκο!

Δημήτρης Καραγεωργίου

