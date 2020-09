John Gallagher (RAVEN) στο Rock Overdose: Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για το album μας ‘Metal City’.

Μετά από 40 χρόνια ενεργής παρουσίας οι βρετανοί metallers RAVEN ακόμη πετούν ψηλά και δεν είναι η ώρα για αυτούς για προσγείωση.

Στις 18 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει το καινούργιο τους album ‘Metal City’.

Το Rock Overdose και οι Παύλος Γιαννακόπουλος από την Ελλάδα και Γιάννης Φαλάγγης από το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν τη χαρά και τη τιμή να έχουν μια άκρως ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον ιδρυτή μπασίστα και τραγουδιστή των RAVEN John Gallagher.

Rock Overdose (John): Πρώτα απ’ όλα John σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σου και πες μας τι θυμάσαι πίσω στο παρελθόν από τις συναυλίες σας στην Ελλάδα αλλά και τι θυμάσαι από τους Έλληνες οπαδούς;

John Gallagher: Γεια σας. Θυμάμαι πως εκείνες οι συναυλίες ήταν φοβερές ! Σε ότι αφορά στους έλληνες… ήταν απίστευτα τρελοί. Σίγουρα το αποκορύφωμα μιας υπέροχης περιοδείας.

Rock Overdose (Pavlos): Σε ποια ηλικία άρχισες να παίζεις κάποιο μουσικό όργανο;

John Gallagher: Χμμμμ.. πρέπει να ήμουν γύρω στα 14, ήμασταν σε διακοπές στην Ισπανία και ο Mark (ο αδερφός του, κιθαρίστας και δεύτερα φωνητικά στους Raven) είχε πάρει μια κλασική κιθάρα πάνω στην οποία πολεμούσαμε να παίξουμε.

Πήρα το πρώτο μου μπάσο τα Χριστούγεννα του 1974, μια Ibanez απομίμηση Jazz bass… κάπως.

Rock Overdose (Pavlos): Ποιες είναι οι κύριες μουσικές σου επιρροές;

John Gallagher: Πάρα πολλές. Είναι ολόκληρη λίστα αλλά θα προσπαθήσω να σου πω… επηρεαστήκαμε πάρα πολύ από όλες εκείνες τις κλασικές μπάντες των ‘70ς…αρχίζοντας από τους Slade, Sweet, Status Quo, Black Sabbath και αυτές είναι μόνο όσες αρχίζουν από το γράμμα S. Φαντάσου !

Σε ότι αφορά στους μπασίστες, μεγάλωσα μιμούμενος τον Gary Thain, John Wetton, Andy Fraser, Geddy Lee, John Paul Jones, Chris Squier και άλλους.

Σε ότι αφορά στους τραγουδιστές, ήταν ο Ian Gillan, ο Rob Halford, ο David Byron, ο Robert Plant, ο Roger Daltrey και πολλοί άλλοι.

Δώσαμε σαν μπάντα βαρύτητα σε πιο γρήγορα και heavy τραγούδια όταν διασκευάζαμε μελωδίες και αυτό φαίνεται και στη σύνθεση των τραγουδιών μας.

Rock Overdose (Pavlos): Πως ξεκίνησαν οι Raven και πως γνωριστήκατε όλοι μαζί;

John Gallagher: Λοιπόν… ο Mark και εγώ ήδη γνωριζόμασταν!!! (σ.σ Φυσικά. Αφού είσαστε αδέρφια) .

Αρχίσαμε τη μπάντα με τον Paul Bowden, έναν φίλο της γειτονιάς το 1974. Είχαν περάσει μερικοί ντράμερς από τη μπάντα μετά την αποχώρηση του Paul όταν ο Rob Hunter μπήκε στο συγκρότημα. Απάντησε σε μια αγγελία που είχαμε βάλει σε ένα τοπικό μουσικό κατάστημα και προχωρήσαμε σαν τρίο.

Rock Overdose (Pavlos): Τα 70ς και ιδιαίτερα τα 80ς ήταν μια καταπληκτική περίοδος για να παίξεις καλή μουσική και ειδικά heavy metal. Συμφωνείς;

John Gallagher: ΠΑΝΤΑ είναι καλή περίοδος για να παίζεις heavy metal, αλλά ναι έχεις δίκιο, οι αρχές των 80ς ήταν μια πολύ υγιής στιγμή σίγουρα. Πολλές υπέροχες μπάντες και ένα πεινασμένο κοινό.

Rock Overdose (Pavlos): Ποιες είναι οι αναμνήσεις σου από εκείνη τη περίοδο;

John Gallagher: Και πάλι αυτό θα μας έπαιρνε ένα βιβλίο για να τα πούμε. Ξεκινώντας από τα πρώιμα 80ς όταν μας κάλεσαν να ηχογραφήσουμε ένα single για τη Neat Records και είμαστε σε ένα τρελό ταξίδι από τότε. Ότι κάναμε τότε το κάναμε για πρώτη φορά και ήταν εξαιρετικά συναρπαστικό να ηχογραφήσουμε έναν δίσκο και να παίξουμε σε διάφορα gigs στη περιοχή μας μαζί με τους Iron Maiden τους Whitesnake, τον Ozzy Osbourne και τους Motorhead.

Rock Overdose (Pavlos): Υπάρχει κάποιο τραγούδι των RAVEN που να είναι το αγαπημένο σου;

John Gallagher: Μου ζητάς να επιλέξω ανάμεσα στα παιδιά μου!

Για λόγους επιχειρηματολογίας θα διαλέξω το ‘Faster than the Speed of Light’ από τα παλιά τραγούδια και από τον επερχόμενο δίσκο μας “Metal City” το τραγούδι ‘Metal City’.

Rock Overdose (Pavlos): Ήσασταν (και είσαστε) μια από τις πιο γρήγορες μπάντες του NWOBHM (New Wave of British Heavy Metal). Πιστεύεις πως είσαστε οι δημιουργοί, οι εφευρέτες του Speed Metal;

John Gallagher: Λοιπόν ήμασταν ΜΙΑ από τις μπάντες που άρχισε να παίζει γρήγορα αλλά σίγουρα δεν ήμασταν οι πρώτοι. Σίγουρα όμως επηρεάσαμε πάρα πολλές μπάντες.

Δεν είμαστε και δεν ήμασταν ποτέ μπάντα Speed Metal ή Thrash Metal. Είμαστε οι RAVEN με το δικό μας στιλ. Προτιμούμε να είμαστε πρωτότυποι.

Rock Overdose (John): Συγχαρητήρια για το καινούργιο σας album. Όταν το άκουσα για πρώτη φορά είχα τα ίδια αισθήματα όπως πριν 29 χρόνια με τον δίσκο σας “Architect of Fear”. Μετά από τέσσερις δεκαετίες εσείς ακόμη ροκάρετε (rockin’ hard). Ποιο είναι το μυστικό σας;

John Gallagher: Έχουμε μεγάλο πάθος σε αυτό που κάνουμε και ξέρουμε πως είμαστε ευλογημένοι και τόσο τυχεροί που βρισκόμαστε στη θέση που είμαστε, να έχουμε ένα παγκόσμιο κοινό και να μπορούμε να ηχογραφούμε υπέροχη μουσική και ύστερα να βγαίνουμε για συναυλίες παίζοντας τη μουσική μας στο κόσμο.

Rock Overdose (John): Τι ακριβώς περιμένεις από αυτό σας το album; Είμαι σίγουρος πως έχετε τους Ravenmaniacs οπαδούς σας (όπως είμαι και εγώ) όλα αυτά τα χρόνια αλλά τι γίνεται σε ότι αφορά στη καινούργια γενιά metalheads; Είναι το καινούργιο σας album μια καλή αρχή στο να γνωρίσουν τους Raven για πρώτη φορά;

John Gallagher: Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για αυτό μας το album, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα που κυκλοφορήσαμε ποτέ. Είναι μια υπέροχη παρουσίαση για εμάς για metalheads που δεν μας ξέρουν ή για οπαδούς που ίσως μας έχουν ξεχάσει.

Rock Overdose (John): Ζω στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία δυο χρόνια και αυτό που έχω δει είναι πως οι metalheads εδώ υποστηρίζουν, αγαπούν και είναι υπερήφανοι για τις μπάντες της χώρας τους, μπάντες σαν τους Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, Saxon κλπ. Ποια είναι η γνώμη σου για αυτό;

John Gallagher: Ο κόσμος είναι ένα μικρότερο μέρος στις μέρες μας. Οι metalheads σε όλον τον κόσμο είναι όλοι τους ‘τρελοί’ lol !!! Αλλά ναι ! Πολλές σπουδαίες μπάντες και σπουδαία μουσική ήρθε και έρχεται από αυτό το μικρό νησί !!!! (σ.σ Όχι και μικρό βρε John).

Rock Overdose (John): Ποια είναι τα σχέδια σας για το 2021; Θα είναι τυχεροί οι έλληνες Ravenmaniacs να σας δουν ξανά ζωντανά;

John Gallagher: Έχουμε κάποιες πρόχειρες ημερομηνίες αυτή τη στιγμή για τις αρχές του 2021 στην Ευρώπη έχοντας σημειώσει και την Ελλάδα αλλά σίγουρα θα το θέλαμε πάρα πολύ να γυρίσουμε στη χώρα σας καθώς έχουμε να έρθουμε στα μέρη σας πάρα πολύ καιρό.

Rock Overdose: Για το τέλος στείλε εάν θέλεις ένα μήνυμα στους Έλληνες οπαδούς σας αλλά και σε όποιον διαβάσει αυτή τη συνέντευξη.

John Gallagher: Εύχομαι τα καλύτερα και σας ευχαριστώ για την υποστήριξη σας και περιμένετε την κυκλοφορία του ‘Metal City’ στις 18 Σεπτεμβρίου.

Για το Rock Overdose

Συνέντευξη- Ερωτήσεις: Παύλος Γιαννακόπουλος, Γιάννης Φαλάγγης

Μετάφραση: Παύλος Γιαννακόπουλος

