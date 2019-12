Παρακάτω μπορείτε να δείτε βίντεο της κιθαρίστριας των Daffodil Έλενας Κοτίνα, να διασκευάζει το τραγούδι "Halls of Valhalla" των JUDAS PRIEST!

Enjoy!

Fb : https://www.facebook.com/helena.kot.12

Instagram : https://www.instagram.com/kotinahelen...

My bands page : https://www.facebook.com/Daffodil.Gre...

All video shooting and edit was done by Akis Zaralis

Pin 45 Shares

Comments