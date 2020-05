LEPROUS: Ανακοίνωσαν την πρώτη τους live stream συναυλία με εισιτήριο!

Leprous Live Stream Concert May 31st

May 31st! Who’s ready? Ticket link in comments.FB event: https://www.facebook.com/events/243772897060085/English:We are finally ready to do our first ever live stream concert on May 31st! By purchasing tickets to live streams you’re providing great support for artists and music industry during these challenging times. We hope you all will join us on Sunday May 31st, making this a memorable event for everyone. Get your tickets now! Español:¡Finalmente estamos listos para hacer nuestra primera transmisión en vivo de un concierto el 31 de mayo! Al comprar entradas para transmisiones en vivo, estarán brindando un gran apoyo para los artistas y la industria musical durante estos tiempos difíciles. Esperamos que se unan a nosotros el domingo 31 de mayo y que hagamos de éste un evento memorable para todos.

