Lynyrd Skynyrd: Kυκλοφορεί η ταινία τους

Η πολυαναμενόμενη ταινία με θέμα το αεροπλανικό δυστύχημα των Lynyrd Skynyrd, επιτέλους και στις οθόνες.

Στις 30 Ιουνίου, το “Street Survivors” θα κυκλοφορήσει σε υπηρεσίες streaming, DVD και Blu-Ray μέσω της Cleopatra Entertainment.

Δείτε το trailer του "Street Survivors: The True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash", όπως είναι και ο πλήρης τίτλος της ταινίας.

Ο drummer, Artimus Pyle, εξιστορεί τα τραγικά συμβάντα το απόγευμα εκείνο, σε σκηνοθεσία Jared Cohn.

Πρωταγωνιστούν οι Sarah French, Jon Briddell, Chance Wilder Onody μεταξύ άλλων.

Comments