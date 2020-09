MALENKA: Ακούστε το πρώτο τους άλμπουμ “Seven Creation”

Οι MALENKA κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ, άμεσα διαθέσιμο για όλους εσάς...

Ακολουθεί το επίσημο δελτίο τύπου του συγκροτήματος.

"Οι Malenka είναι ένα Gothic Rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2019, με επιρροές από κλασσικές μπάντες του είδους όπως Fields Of The Nephilim, Nosferatu,Sisters Of Mercy και Paradise Lost.

Το πρώτο τους άλμπουμ "Seven Creations" κυκλοφόρησε και είναι διαθέσιμο στη σελίδα

https://malenka.bandcamp.com/

ΔΗΜΗΤΡΗΣ – Φωνή, Κιθάρες, Μπάσο ΒΑΓΓΕΛΗΣ – Τύμπανα"

Pin 10 Shares

Comments