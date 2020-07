Η metal μουσική ΔΕΝ βλάπτει τα παιδιά σας!Βάλτε τα να ακούνε χωρίς κανένα άγχος!

Η metal θρέφει γερά παιδιά! Όπως και κάθε άλλο είδος μουσικής…

Έχουμε απτές αποδείξεις ότι στα μικρά παιδιά αρέσει η metal, αλλά ας το αποδεχτούμε ότι τα παιδιά είναι πιο cool απ’ τους ενήλικες. Γιατί τα παιδιά δε νοιάζονται τόσο για υλικά αγαθά, αλλά για την διασκέδαση καθαυτή.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη στήλη Mr. Know It All του περιοδικού Wired, δεν υπάρχει κάποιο θέμα αν το παιδί σας ακούει metal. Προφανώς, η ιδέα ότι ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής θα βοηθήσει στην καλύτερη ανάπτυξη του παιδιού σας είναι από τρελή έως ξεπερασμένη.

«Εφόσον το παιδί σας μείνει μακριά από το εξώφυλλο του “Houses Of The Holy”, ο εγκέφαλος του θα παραμείνει μια χαρά. Δεν υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη ότι κάποιο είδος μουσικής βοηθά στην γνωστική ανάπτυξη του παιδιού σας περισσότερο από κάποιο άλλο.

«Επιπλέον, τα υποτιθέμενα οφέλη της μουσικής έγκεινται στην εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου – όχι στο να αράζεις και να ακούς το drum solo του John Bonham στο Moby Dick.

«Αν το πιτσιρίκι σας προτιμά την Kitty Pap από το “Physical Graffiti” – δεχτείτε το. Μπορεί λίγοι Wiggles να σας προκαλούν τώρα πονοκέφαλο, αλλά θα μπορούσε να σημαίνει “Whole Lotta Love” και πολλά άλλα ‘απ’ τα γνωστά καλά’ στο μέλλον.

«Σίγουρα συμφωνώ ότι το “Do The Monkey” των Wiggles θα ‘πρεπε να είναι στην ίδια κατηγορία με τα τραγούδια του Barney και του Elmo στη συλλογή των μεγάλων επιτυχιών που φέρουν την έγκριση του Σατανά, αλλά μην ξεχνάτε τον πρώτο κανόνα του να είσαι γονιός – δεν αφορούν όλα εσένα».

Ίσως, βέβαια, ο λόγος που όσοι δεν ακούν metal πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο είδος είναι επικίνδυνο, να είναι το ότι μας αρέσει να την απεικονίζουμε ως κάτι που αγαπάμε μέχρι να μας πληγώσει – να λιώσει τα πρόσωπα μας, να κάνει τα αυτιά μας να ματώσουν κτλ. Κάποιοι επίσης θα ισχυριστούν ότι η θεματική της είναι υπερβολικά ‘σκοτεινή’, ξεχνώντας βέβαια ότι θα μπορούσε κάποιος στην πραγματικότητα να μιλήσει στο παιδί του, να του εξηγήσει ότι [παραδείγματος χάρη] δε θα λιώσει το πρόσωπο του ο Corpsegrinder όπως κι ότι δε θα φαγωθεί από κάποιο τέρας στην ντουλάπα του.

Όπως και να ‘χει, metal γονείς, αγαλλιάστε: αποδείχθηκε πλέον και επιστημονικώς ότι δε βλάπτετε το παιδί σας! Βάλτε τα παιδιά σας στο αυτοκίνητο, φορέστε τους τη ζώνη, και παίξτε ό,τι πιο heavy σας βρίσκεται πρόχειρο χωρίς κανένα πλέον άγχος.

