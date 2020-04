METALLICA: Δείτε την ιστορική συναυλία τους στο Michigan το 1991 μέσω stream!

Οι Metallica εν μέσω καραντίνας κάθε Δευτέρα streamαρουν στo youtube κανάλι τους ολόκληρες συναυλίες του παρελθόντος.

Στην χθεσινή Metallica Monday προβλήθηκε η ιστορική -πλέον- συναυλία τους στο Μίσιγκαν την 1η Νοεμβρίου του 1991, πριν 30 χρόνια - όπου μόλις είχαν κυκλοφορήσει το Black Album από το οποίο θα ακούσετε ζωντανά τέσσερα τραγούδια καθώς και ένα medley από το Justice, το Four Horsemen και το Whiplash και γενικά θα μπορέσετε να τους παρακολουθήσετε ίσως στην καλύτερή τους εποχή!

Η ποιότητα της εικόνας δεν είναι HD μιας και ήταν η εποχή της βιντεοκασέτας ...

Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ το stream είναι δωρεάν, ταυτόχρονα υπάρχει έρανος - fundraising σε κάθε πλατφόρμα που προβάλλεται, τα έσοδα του οποίου πάνε στο ίδρυμα All Within My Hands, για την κάλυψη αναγκών σε τρόφιμα και ιατρικό εξοπλισμό κατά την τρέχουσα κρίση του COVID-19. Δυστυχώς για την χώρα μας δεν υπάρχει η δυνατότητα donation.

Traclist

00:02:11 Lars Intro

00:08:17 Enter Sandman

00:13:30 Creeping Death

00:21:20 Harvester of Sorrow

00:28:10 Welcome Home (Sanitarium)

00:35:15 Sad But True

00:41:04 Bass Solo

00:48:55 Holier Than Thou

00:53:22 The Unforgiven

01:00:39 Justice Medley

01:10:20 Drum Solo

01:19:16 Guitar Solo

01:23:05 The Four Horsemen

01:28:57 For Whom the Bell Tolls

01:34:23 Fade to Black

01:42:19 Whiplash

01:49:05 Encore Jam

01:50:02 Master of Puppets

01:54:00 Seek & Destroy

02:07:18 One

02:17:37 Last Caress

02:19:09 Am I Evil?

02:24:14 Battery

Το stream είναι διαθέσιμο για μία εβδομάδα ακόμη!

Enjoy!

