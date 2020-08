Με την ευκαιρία των 32 ετών από την επίσημη κυκλοφορία του "...And Justice For All" των METALLICA το Rock Overdose Web Radio και ο Ζήσης Πετκανάς παρουσίασαν ένα εκτενές και αναλυτικό δίωρο αφιέρωμα στον τέταρτο ιστορικό δίσκο των Metallica.

Μπορείτε να το απολαύσετε παρακάτω:

Pin 44 Shares

Comments