Mike Livas (SILENT WINTER): Ακούστε τη διασκευή του στο ‘A Touch of Evil’ των JUDAS PRIEST.

O Mike Livas, τραγουδιστής των Silent Winter αλλά και των Keepers of Jericho και Maidenance (Iron Maiden tribute band) διασκεύασε το ‘A Touch of Evil’ των Judas Priest παρουσιάζοντας μια ομολογουμένως όμορφη διασκευή.

Ακούστε τον

All Vocals by Mike Livas

Find me on facebook: https://www.facebook.com/MikeLivasOff...

Follow me on Instagram: https://www.instagram.com/mikelivas_o...

Mix and backing track by Yiannis Manopoulos at ManoSound Studios Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEkD...

Facebook: https://www.facebook.com/yiannismanop...

Instagram: https://www.instagram.com/yiannism89

Video by George Mylonas Youtube: https://www.youtube.com/georgemylonas

Facebook: https://www.facebook.com/georgemylo

