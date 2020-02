Niklas Sandin (KATATONIA) στο Rock Overdose:” Πάντα το κοινό στην Ελλάδα είναι απίστευτο”.

Εφτά χρόνια μετά την τελευταία τους επίσκεψη, οι Katatonia επιστρέφουν στη χώρα για μια μοναδική συναυλία, στις 28 Φεβρουαρίου στη σκηνή του Gagarin 205, τιμώντας τα 10 χρόνια από την κυκλοφορία του κλασσικού πλέον άλμπουμ τους “Night is the New Day”. To Rock Overdose και ο Χρήστος Μπριντζίκης μίλησαν με τον μπασίστα των Katatonia Niklas Sandin σχετικά με την επικείμενη τους εμφάνιση καθώς και για τη μέχρι τώρα πορεία της μπάντας.

Rock Overdose: Γεια σου Niklas! Καλωσήρθες στο Rock Overdose!

Niklas Sandin: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση!

Rock Overdose: Το “Night Is The New Day”, ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ σας μέχρι στιγμής, έκλεισε τα 10 του χρόνια λίγους μήνες πριν. Περνάνε γρήγορα τα χρόνια έτσι;

Niklas Sandin: Συμφωνώ απόλυτα! Πραγματικά περνάνε πολύ γρήγορα. Πριν να το καταλάβεις τα μαλλιά και τα γενιά έχουν γκριζάρει και τα hangovers δεν περνάνε τόσο εύκολα όσο παλιά! Μου φαίνεται όμως σαν χθες η κυκλοφορία του “Night”

Rock Overdose: Αν και μπήκες στη μπάντα λίγο αργότερα, θυμάσαι τίποτα από εκείνη την περίοδο;

Niklas Sandin: Πράγματι δεν είχα συμμετάσχει σε αυτό το άλμπουμ καθώς μπήκα αμέσως μετά την κυκλοφορια του. Παρόλα αυτά, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν τα ίδια όπως και στο “Dead End Kings” και στο “The Fall of Hearts”, όπου και ήμουν εκεί κατά τη διάρκεια της δημιουργίας και των ηχογραφήσεων όπου και έγραψα τα μπάσα. Ο Anders και ο Jonas συνθέτουν τη μουσική, τη μοιράζονται με μας σε Demo μορφή και προβάλουμε στα σπίτια μας. Αυτό που μου άρεσε και συνεχιζω να απολαμβάνω στην όλη διαδικασία είναι το ότι έχω την ελευθερία να γράψω τις μπασογραμμες μου όπως επιθυμώ.

Rock Overdose: Η δεκαετία του 2000 ήταν ίσως η καλύτερη για τους Katatonia, καθώς μέσα σε αυτή κυκλοφορήσατε εξαιρετικά άλμπουμ, όπως το “Viva Emptiness”, “The Great Cold Distance” και φυσικά το “Night is The New Day”. Ποσο δύσκολο για τη μπάντα είναι το να μπαίνει στο στούντιο γνωρίζοντας ότι πρέπει να ξεπεράσει κάτι το τόσο επιτυχημένο;

Niklas Sandin: Πάντα υπάρχει η πίεση να ξεπεράσεις τα άλμπουμ του παρελθόντος, αλλά η βασική προτεραιότητα είναι το να είσαι ευχαριστημένος με το τελικό αποτέλεσμα ως συνθέτης. Να ετοιμάσεις κάτι που μπορείς να υποστηρίξεις και να κυκλοφορήσεις με μεγάλη ευχαρίστηση, με τη σκέψη ότι κατάφερες να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και ότι βελτιώθηκες. Δε νομίζω ότι έχει αλλάξει μέχρι και σήμερα αυτή η λογική στους Katatonia. Η φιλοδοξία είναι αυτό που κάνει μια μπάντα να προχωράει, να βγάζει προς τα έξω καλή μουσική που αντέχει στο χρόνο.

Rock Overdose: Ας μιλήσουμε λίγο και για ένα πρόσφατο γεγονός. Αυτό που μας ξάφνιασε όλους. Φυσικά μιλάω για την ξαφνική σας απόφαση να βάλετε στον πάγο τη μπάντα. Τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση;

Niklas Sandin: Η μπάντα υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια. Μερικές φορές κάνει καλο ένα διάλειμμα για να συγκεντρωθείς σε αλλά πράγματα έτσι ώστε όταν επιστρέψεις να νιώθεις τα πράγματα πιο «φρέσκα». Αυτό είναι κάτι που όλοι μας χρειαζόμαστε μερικές φορές και λειτούργησε ευεργετικά. Σε διαφορετική περίπτωση είναι πολύ εύκολο το να παγιδευτείς σε μια ρόδα η οποία συνεχώς γυρίζει. Αυτή τη στιγμή νιώθουμε όλοι ότι έχουμε extra κίνητρο!

Rock Overdose: Η ανακοίνωση της επιστροφής σας σχεδόν ένα χρόνο πριν έφερε χαρά στους οπαδούς ας σε όλο τον κόσμο. Πως αισθάνεστε;

Niklas Sandin: Καλύτερα από ποτέ… Τόσο απλά!

Rock Overdose: Στις 28 Φεβρουαρίου επιστρέφετε στην Ελλάδα για μια συναυλία στο Gagarin 205, μετά από σχεδόν εφτά χρόνια. Γιατί αργήσατε τόσο;

Niklas Sandin: Ειλικρινά δε γνωρίζω το γιατί χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Προσωπικά η χώρα σας είναι μια από τις αγαπημένες μου για να παίζω live. Πάντα το κοινό σας είναι απίστευτο και ομολογώ ότι έχω ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελληνική Κουζίνα. Όποτε όπως καταλαβαίνεις είμαι ο πιο χαρούμενος απ όλους στη μπάντα που επιστρέφω! Θα τιμήσω δεόντως και κάτι ελληνικές μπύρες που μου είχαν κάνει εντύπωση την τελευταία φορά!

Rock Overdose: Γνωρίζουμε ότι το show σας βασίζεται στο “Night is The New Day”, όμως να ελπίζουμε σε τυχόν εκπλήξεις στο setlist;

Niklas Sandin: Αν στο αποκάλυπτα δε θα ήταν έκπληξη σωστά; (Γέλια)

Παρόλα αυτά να περιμένετε ένα κλασικό ροκ show, με δυνατές κιθάρες, κινήσεις αλά Chuck Berry και πολύ ιδρώτα!

Rock Overdose: Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, το μήνυμα σου στους Έλληνες οπαδούς σας;

Niklas Sandin: Stay in school and keep on keepin´ on!

Rock Overdose: Niklas ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου! Τα λέμε σύντομα στην Αθήνα!

Niklas Sandin: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία! Θα τα πούμε σύντομα!

Για το Rock Overdose

Συνέντευξη/Μετάφραση: Χρήστος Μπριντζίκης

