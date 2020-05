NORTHWIND: Ακούστε ΝΕΟ τραγούδι τους 33 χρόνια μετά την τελευταία τους κυκλοφορία! (Lyric video)

33 χρόνια πέρασαν από την τελευταία δουλειά των NORTHWIND!

Οι Θεσσαλονικείς θεωρούνται ως το πρώτο ελληνικό metal συγκρότημα, ενώ οι δύο προηγούμενοι δίσκοι τους Northcomin' (1982) και Mythology (1987), είναι από τα πλέον σπάνια και συλλεκτικά βινύλια ίσως και σε παγκόσμιο επίπεδο!

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε το κομμάτι "King Alexander The Third" (lyric video).

Το ΝΕΟ album της θρυλικής μπάντας των NORTHWIND με τίτλο "History" κυκλοφορεί στις 29 Μαϊου 2020 από την No Remorse Records.

Tracklist:

1. The Wooden Walls

2. King Alexander The Third

3. Soldier's Pay

4. My Dying Day

5. First Shot

6. Marathon March

7. Pyrrhos The Eagle

8. Aristodemus The Hero

9. Cry Free - Die Free

10. The Dog

Facebook: https://www.facebook.com/nwothmfullal...

Instagram: https://www.instagram.com/nwothmfull/

Patreon: http://patreon.com/nwothmfull

